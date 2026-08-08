Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών.

Δημοσιογράφος του AFP άκουσε γύρω στις δέκα εκρήξεις να συγκλονίζουν γύρω στις 03:00 ώρα Ελλάδος την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου για άλλη μια φορά οι κάτοικοι εκλήθησαν να πάνε στα καταφύγια.

Η τοπική στρατιωτική διοίκηση είχε λίγο νωρίτερα ανακοινώσει ότι ενεργοποιήθηκε “αεροπορικός συναγερμός λόγω της χρήσης βαλλιστικών πυραύλων”.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια του Κιέβου, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδί που είχε γεννηθεί το 2022, όπως και τον τραυματισμό άλλων τριών στο χωριό Πουκχίβκα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι οποίες δεν διευκρίνισαν αν επρόκειτο για επίθεση με πυραύλους ή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Στην πρωτεύουσα, οι στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταμέτρησαν 4 τραυματίες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης γνωστοποίησαν ότι πυρκαγιές είχαν ξεσπάσει σε δύο συνοικίες.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τα πλήγματα διευρύνονται στις δύο πλευρές της γραμμής του μετώπου, η οποία μένει σχεδόν η ίδια, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Την Τετάρτη, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο και την περιφέρειά του.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα δεν κατάφερε να καταρρίψει κανέναν πύραυλο, λόγω της έλλειψης πυραύλων αναχαίτισης, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση στους δυτικούς συμμάχους του να προμηθεύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος αυξάνει τα ταξίδια του στο εξωτερικό για να ενισχύσει τη διεθνή υποστήριξη στη χώρα του, έφτασε χθες Παρασκευή το βράδυ στη Σερβία για την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα αυτή, παραδοσιακή σύμμαχο της Μόσχας, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σήμερα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του Αλεξάνταρ Βούτσιτς για θέματα οικονομίας και “ζητήματα ασφάλειας”.

Η νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο σημειώνεται την ώρα που η Γερουσία των ΗΠΑ υιοθέτησε χθες νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η οποία βάζει κυρίως στο στόχαστρο τη βιομηχανία υδρογονανθράκων, σύμφωνα με το ΑΠΕ