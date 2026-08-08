Η θεατρική παράσταση «Βρικόλακες» του Χένρικ Ίψεν επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο RADAR, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Η παράσταση, που έχει γνωρίσει θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, παρουσιάζεται σε απόδοση και σκηνοθεσία της Αναστασίας Παπαστάθη.

Γραμμένο το 1881, το έργο του σπουδαίου Νορβηγού δραματουργού αποτέλεσε μια τολμηρή κραυγή ενάντια στην κοινωνική υποκρισία, τη διαφθορά και τον καθωσπρεπισμό. Παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, οι «Βρικόλακες» κατάφεραν να επιβληθούν και σήμερα θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Η υπόθεση της παράστασης

Η Ελένα Άλβινγκ ετοιμάζεται να εγκαινιάσει ένα ορφανοτροφείο στη μνήμη του νεκρού συζύγου της, προσπαθώντας να διατηρήσει άθικτη την καλή εικόνα του απέναντι στον γιο της και την κοινωνία. Πιστεύει πως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να καλύψει τα οικογενειακά μυστικά και να κλείσει τους λογαριασμούς με το παρελθόν.

Όμως, η επιστροφή του γιου της, Όσβαλντ, φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες που δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Οι ήρωες του έργου έρχονται αντιμέτωποι με την κληρονομιά των προηγούμενων γενεών, τις κοινωνικές συμβάσεις, τις παλιές αντιλήψεις και τα τραύματα που μεταφέρονται από τη μία γενιά στην άλλη.

Μέσα από τη μικρογραφία της οικογένειας Άλβινγκ, ο Ίψεν μιλά για την υποκρισία, την κληρονομικότητα, τη θέση της γυναίκας, την ισότητα των φύλων, τη γυναικεία χειραφέτηση και την ανάγκη για αυτοδιάθεση. Παράλληλα, το έργο αγγίζει ζητήματα όπως η ευθανασία, παραμένοντας εντυπωσιακά επίκαιρο και τολμηρό.

Η Αναστασία Παπαστάθη υπογράφει την απόδοση και τη σκηνοθεσία, ενώ στη σκηνή ερμηνεύουν οι Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Σκούρτας και Νεκτάριος Φαρμάκης.

Πληροφορίες

«Βρικόλακες» του Χένρικ Ίψεν, Θέατρο: RADAR, Νέος Κόσμος

Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00, με διάρκεια 120 λεπτά και διάλειμμα 10 λεπτών.

Έναρξη: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Προσφορά προπώλησης: 12€ έως 31 Αυγούστου 2026