Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια είναι και επίσημα ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, καθώς ορκίστηκε σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κάλι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ο νέος επικεφαλής του κράτους αναλαμβάνει τα καθήκοντά του έχοντας θέσει ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησής του την αντιμετώπιση των ανταρτικών οργανώσεων και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

🚨🇨🇴 | #AHORA El derechista Abelardo de la Espriella da sus primeras palabras como presidente de Colombia: "Me es imprescindible iniciar estas palabras elevando un sentido de profunda gratitud a nuestro Señor JESUCRISTO por bendecir a Colombia. GRACIAS SEÑOR". pic.twitter.com/GSJilSOvhK — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 7, 2026

Η ανάληψη της προεδρίας της Κολομβίας από τον 48χρονο εκατομμυριούχο ενισχύει τους δεσμούς της Μπογκοτά με την Ουάσινγκτον και βάζει ταφόπλακα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους αντάρτες που είχε ξεκινήσει ο αριστερός προκάτοχός του Γκουστάβο Πέτρο.

🇨🇴#AHORA — Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia.pic.twitter.com/o4qlJlvDN7 — DatoWorld (@DatosAme24) August 7, 2026

«Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού και υπόσχομαι στον λαό ότι θα σέβομαι πιστά το Σύνταγμα και τους νόμους της Κολομβίας», δήλωσε ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Άπειρος στην πολιτική, ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, υποστηρίχτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην Κολομβία. Έχει υποσχεθεί πως θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης παγκοσμίως. Έχει προαναγγείλει επίσης την ανέγερση τεράστιων φυλακών, εξαίροντας την πολιτική που ασκούν ο Ναγίμπ Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ και ο Ντανιέλ Νομπόα στον Ισημερινό.