Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο ΣΕΦ, που θα στεγάσει τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

Η παρουσίαση θα προβληθεί από αρχιτεκτονικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη σε μορφή 3D video, με παρούσα τη διοίκηση του ΣΕΦ, τους συντονιστές και την πρόεδρο του Δ.Σ. του σταδίου, Χριστίνα Τσιλιγκίρη.

Στόχος της παρουσίασης είναι η προβολή του οράματος που έχει η διοίκηση, προκειμένου η έκταση που περιβάλει το γήπεδο μπάσκετ να γίνει το μεγαλύτερο αθλητικό πάρκο όλης της Αττικής.

Το 2019 η διοίκηση του ΣΕΦ, που ανέλαβε υπό την εποπτεία της τις εγκαταστάσεις, παρέλαβε αμίσθωτα κτίρια και πάρκα και πλέον και με τη χρηματική συμβολή του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού φιλοξενεί τα τμήματα beach volley, χάντμπολ και τένις.

Οι επενδύσεις που προέκυψαν από εταιρίες, την ΚΑΕ Ολυμπιακός και συλλόγους, έχουν μακροχρόνιο πλάνο 40 χρόνων προκειμένου να αναβαθμιστεί ο Πειραιάς και να γεμίσει με κόσμο που αναζητεί την ψυχαγωγία και την άθληση.

Τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδύσεων αφορούν την πράσινη ενέργεια και την ανάπλαση στους εξωτερικούς χώρους, δηλαδή κατάλληλους πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, καταστήματα και σύγχρονους αθλητικούς χώρους.

Το όραμα για το «ΣΕΦ του μέλλοντος» αποτελεί συνέχεια μιας πορείας που έχει διαμορφωθεί σταδιακά τα τελευταία επτά χρόνια και βασίζεται στην αξιοποίηση δημόσιων αθλητικών υποδομών μέσα από συνεργασίες, στην ενεργοποίηση χώρων που παρέμεναν ανενεργοί ή αναξιοποιημένοι και στη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων με πραγματική αθλητική και κοινωνική λειτουργία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας αποτελεί το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, το οποίο παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ και μέσα από τη συνεργασία που αναπτύχθηκε μετατράπηκε από μία εγκατάσταση που για χρόνια παρέμενε ουσιαστικά αναξιοποίητη σε μία σύγχρονη και ενεργή αθλητική έδρα.