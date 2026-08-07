Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας συνηθισμένος τροχονομικός έλεγχος στο Τέξας εξελίχθηκε σε δραματική επιχείρηση διάσωσης, όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Αστυνομικός έσπευσε προς το φλεγόμενο όχημα και κατάφερε να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ελάχιστες στιγμές προτού η φωτιά το καταστρέψει ολοσχερώς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Ιουνίου στον αυτοκινητόδρομο 114, στο Southlake του Τέξας, και καταγράφηκε καρέ καρέ από τις κάμερες στο περιπολικό και τη στολή του αστυνομικού.

Πρωταγωνιστής της δραματικής διάσωσης ήταν ο αστυνομικός Τζόσουα Σουίσερ, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε σταματήσει ένα διαφορετικό αυτοκίνητο για υπερβολική ταχύτητα. Από τον ασύρματο ενημερώθηκε για ένα όχημα από το οποίο έβγαινε πυκνός καπνός και, κοιτάζοντας προς τον δρόμο, το είδε να περνά μπροστά του.

Έτρεξε προς το αυτοκίνητο ενώ οι φλόγες φούντωναν

Ο Σουίσερ άφησε αμέσως τον έλεγχο που πραγματοποιούσε, μπήκε στο περιπολικό και ακολούθησε το Nissan Altima, οδηγώντας τον οδηγό στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου.

Μόλις το αυτοκίνητο σταμάτησε, η κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Πυκνός μαύρος καπνός είχε γεμίσει την καμπίνα, ενώ φωτιά είχε αρχίσει να εξαπλώνεται κάτω από το όχημα. Στο βίντεο ακούγεται ο αστυνομικός να φωνάζει επανειλημμένα στον οδηγό να βγει από το αυτοκίνητο.

«Δεν μπορούσα καν να δω μέσα στο όχημα. Το μόνο που έβλεπα ήταν χέρια και ήταν ο οδηγός που προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα από μέσα», περιέγραψε αργότερα ο Σουίσερ.

Το χερούλι έσπασε – Έσπασε το τζάμι για να τον βγάλει

Όταν ο αστυνομικός επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του οδηγού από έξω, το χερούλι έσπασε και έφυγε από τη θέση του.

Με τις φλόγες να δυναμώνουν και τον άνδρα να εξακολουθεί να βρίσκεται παγιδευμένος στο εσωτερικό, ο Σουίσερ δεν είχε χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Έσπασε το παράθυρο του οδηγού, άπλωσε το χέρι του στο εσωτερικό και φώναξε στον άνδρα να βγει από εκεί.

«Δώσε μου το χέρι σου. Σε κρατάω», ακούγεται να του λέει στο βίντεο. Στη συνέχεια τον τράβηξε μέσα από το σπασμένο παράθυρο και τον απομάκρυνε από το Nissan. Λίγες στιγμές αργότερα, οι φλόγες είχαν πλέον καταπιεί το αυτοκίνητο. Η όλη επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Παρά τις εικόνες από το φλεγόμενο όχημα, ο οδηγός δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Ο Σουίσερ γλίτωσε επίσης χωρίς σημαντικά τραύματα, αν και, σύμφωνα με τις αρχές, κάηκαν τρίχες από το χέρι του εξαιτίας της θερμότητας.

Αμέσως μετά τη διάσωση, ο αστυνομικός επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε άλλο άτομο μέσα στο όχημα και περίμενε την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Η ψυχραιμία και η ταχύτητα με την οποία αντέδρασε τού χάρισαν το Meritorious Conduct Award, τη δεύτερη υψηλότερη τιμητική διάκριση του Αστυνομικού Τμήματος του Southlake.

Ο ίδιος, πάντως, υποβάθμισε τον ηρωικό χαρακτήρα της πράξης του. «Ήταν απλώς η σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οποιοσδήποτε συνάδελφός του στο Southlake θα είχε ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο.

Και η ιστορία είχε μια μικρή, απρόσμενη κατάληξη: μετά τη διάσωση, ο Σουίσερ επέστρεψε στον οδηγό που είχε αρχικά σταματήσει για υπερβολική ταχύτητα, του έδωσε πίσω το δίπλωμά του και, αντί για κλήση, τον άφησε με μια προειδοποίηση: να κόψει ταχύτητα.