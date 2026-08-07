Η υπόθεση του Τζέισον Άρντεϊ εξελίσσεται σε πολύ μεγαλύτερο πονοκέφαλο για το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ από την παραίτηση ενός προβεβλημένου καθηγητή.

Το περίφημο βρετανικό πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχει και επιλέγει ακαδημαϊκούς για υψηλόβαθμες θέσεις, μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι καταγγελίες σε βάρος του 41χρονου καθηγητή Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης για λογοκλοπή στης διδακτορικής του διατριβή. Το Κέμπριτζ ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι η έρευνα για τις συνθήκες του διορισμού και της θητείας του θα συνεχιστεί παρά την παραίτησή του.

Ο Άρντεϊ παραιτήθηκε την Τετάρτη με άμεση ισχύ, λίγο αφότου το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε νέα έρευνα σχετικά με πληροφορίες που αφορούν τα ακαδημαϊκά προσόντα και τις τιμητικές ή άλλες ακαδημαϊκές θέσεις που του έχουν αποδοθεί. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί λογοκλοπής και έχει τονίσει ότι η απόφασή του να αποχωρήσει δεν συνιστά παραδοχή των ισχυρισμών σε βάρος του.

Από «πρόσωπο-σύμβολο» του Κέμπριτζ στην παραίτηση

Όταν διορίστηκε το 2023, σε ηλικία 37 ετών, ο Άρντεϊ έγινε ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Κέιμπριτζ και η πορεία του έκανε τον γύρο του κόσμου.

Το ίδιο το πανεπιστήμιο είχε παρουσιάσει τότε ως εξαιρετική την ιστορία ενός ανθρώπου που, σύμφωνα με το βιογραφικό του, είχε διαγνωστεί με αυτισμό σε πολύ μικρή ηλικία, δεν μίλησε μέχρι τα 11 του χρόνια και δεν έμαθε να διαβάζει και να γράφει μέχρι τα 18, πριν ακολουθήσει μια εντυπωσιακά γρήγορη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Τρία χρόνια αργότερα, η εικόνα αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης.

Δημοσιεύματα και ερευνητές έχουν θέσει ερωτήματα για τμήματα της διδακτορικής του διατριβής και άλλων ακαδημαϊκών εργασιών του, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις λογοκλοπής. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για ορισμένους ισχυρισμούς σχετικά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία.

Το Κέμπριτζ αρχικά τον είχε υπερασπιστεί

Η υπόθεση παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή το πανεπιστήμιο είχε αρχικά σταθεί δημοσίως στο πλευρό του Άρντεϊ, χαρακτηρίζοντάς τον θύμα μιας «αποτρόπαιης εκστρατείας» εναντίον του.

Η στάση άλλαξε όταν, σύμφωνα με το Κέμπριτζ, προέκυψαν «νέες πληροφορίες» για τα ακαδημαϊκά προσόντα και την καριέρα του. Τότε ανακοινώθηκε νέα έρευνα, ενώ παρέμεναν ανοιχτές και άλλες καταγγελίες που εξετάζονται βάσει της πολιτικής του πανεπιστημίου για παραπτώματα στην έρευνα.

Μετά την παραίτηση του καθηγητή, το Κέιμπριτζ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να βάλει την υπόθεση στο αρχείο.

«Το πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να διερευνά τις συνθήκες γύρω από τον διορισμό και τη θητεία του Τζέισον Άρντεϊ», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι τα συμπεράσματα θα αξιοποιηθούν για την αναθεώρηση των διαδικασιών διορισμού σε ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις.

Σχεδόν 100 ακαδημαϊκοί ζητούν ανεξάρτητη έρευνα

Η ανακοίνωση, ωστόσο, δεν φαίνεται να αρκεί για να κατευνάσει την αναστάτωση στο εσωτερικό του πανεπιστημίου.

Ομάδα σχεδόν 100 ακαδημαϊκών του Κέιμπριτζ ζητά μια «ενδελεχή και διαφανή» ανεξάρτητη έρευνα για ολόκληρη την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε ο διορισμός του Άρντεϊ.

Σε επιστολή τους προς την αντιπρύτανη Ντέμπορα Πρέντις ζητούν τη συγκρότηση ανεξάρτητου οργάνου με ακαδημαϊκούς εντός και εκτός Κέιμπριτζ και τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του. Παράλληλα, καταγγέλλουν τον «τοξικό και συχνά ρατσιστικό» χαρακτήρα μέρους της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει στους μαύρους ακαδημαϊκούς.

Είχε ήδη απαλλαγεί από προηγούμενη έρευνα

Η εικόνα είναι ακόμη πιο σύνθετη καθώς το Πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ, όπου ο Άρντεϊ ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 2015, είχε ήδη εξετάσει προηγούμενες καταγγελίες για λογοκλοπή και δεν τις είχε κάνει δεκτές.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η προηγούμενη διαδικασία είχε αποδώσει τα επίμαχα ζητήματα σε «ειλικρινές και εύλογο λάθος», ενώ το διδακτορικό του εξακολουθεί να ισχύει. Ο Άρντεϊ επικαλείται αυτή και άλλες έρευνες για να απορρίψει κατηγορηματικά ότι διέπραξε ακαδημαϊκό παράπτωμα.

Οι νέες καταγγελίες διατυπώθηκαν μεταξύ άλλων από τον Αμερικανό ερευνητή Νέιθαν Κόφνας, ο οποίος είχε απομακρυνθεί το 2024 από το Emmanuel College του Κέμπριτζ μετά τη διαμάχη που προκάλεσαν κείμενά του για τη φυλή και την ακαδημαϊκή αξιοκρατία. Ο Άρντεϊ και υποστηρικτές του έχουν υποστηρίξει ότι τουλάχιστον μέρος της εξονυχιστικής εξέτασης της ζωής και της σταδιοδρομίας του έχει ρατσιστικά κίνητρα.

Η παραίτηση δεν βάζει τελεία

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Άρντεϊ ανέφερε ότι ο συνεχής εξονυχιστικός έλεγχος και οι προσωπικές επιθέσεις είχαν μεγάλο αντίκτυπο στον ίδιο και στην οικογένειά του, τονίζοντας ότι αποχωρεί επειδή το προσωπικό κόστος έχει γίνει υπερβολικά μεγάλο.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η παραίτησή του δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αποδοχή όσων του καταλογίζονται.

Για το Κέιμπριτζ, όμως, η ιστορία πλέον ξεπερνά τον ίδιο τον Άρντεϊ. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς ένας από τους πιο προβεβλημένους διορισμούς των τελευταίων ετών πέρασε με αυτόν τον τρόπο από τους μηχανισμούς ελέγχου του πανεπιστημίου, και εάν αυτοί οι μηχανισμοί χρειάζονται πλέον συνολική αναθεώρηση.