Μια υπόθεση που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις βρετανικές αρχές ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με την καταδίκη του 40χρονου Σάιμον Λέβι για τις δολοφονίες δύο γυναικών στο Λονδίνο.

Πίσω από την ετυμηγορία, όμως, βρίσκονται μια σειρά από χαμένες ευκαιρίες: ο Λέβι ήταν ήδη γνωστός στις αρχές ως σεξουαλικός παραβάτης, είχε συλληφθεί επανειλημμένα, ενώ τον Απρίλιο του 2025 είχε τεθεί υπό κράτηση ακόμη και ως ύποπτος για την πρώτη δολοφονία. Παρ’ όλα αυτά, αφέθηκε ελεύθερος.

Τους μήνες που ακολούθησαν επιτέθηκε σε άλλες γυναίκες και τελικά, τον Αύγουστο του ίδιου έτους, δολοφόνησε τη δεύτερη γυναίκα. Η ίδια η Μητροπολιτική Αστυνομία παραδέχεται πλέον ότι η ζωή της θα μπορούσε να είχε σωθεί.

Οι δύο γυναίκες που δολοφόνησε

Οι ένορκοι έκριναν τον Λέβι ένοχο για τη δολοφονία της 53χρονης Καρμένσα Βαλένσια-Τρουχίγιο, τον Μάρτιο του 2025, και της 39χρονης Σέριλ Γουίλκινς, πέντε μήνες αργότερα.

Καταδικάστηκε επίσης για τον βιασμό και τη σοβαρή επίθεση σε τρίτη γυναίκα, η οποία επέζησε.

Η Βαλένσια-Τρουχίγιο είχε βρεθεί νεκρή σε κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας στο νότιο Λονδίνο. Η Γουίλκινς εντοπίστηκε νεκρή στο Τότεναμ, στο βόρειο τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δίκη, ο Λέβι επέλεγε ευάλωτες γυναίκες, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να επιτεθεί χωρίς να λογοδοτήσει.

Το πιο οδυνηρό κεφάλαιο της υπόθεσης αφορά όσα συνέβησαν μετά τον πρώτο φόνο.

Τον Απρίλιο του 2025 η Μητροπολιτική Αστυνομία συνέλαβε τον Λέβι ως ύποπτο για τη δολοφονία της Βαλένσια-Τρουχίγιο.

Η νεκροψία, ωστόσο, δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα την αιτία θανάτου και, σύμφωνα με την αστυνομία, εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί εμπλοκή τρίτου προσώπου. Έτσι, ο 40χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Μετά την αποφυλάκισή του επιτέθηκε σεξουαλικά σε πέντε ακόμη γυναίκες μέσα σε τρένα του Λονδίνου. Και τον Αύγουστο του 2025 δολοφόνησε τη Σέριλ Γουίλκινς.

Ο αναπληρωτής επίτροπος Κέβιν Σάουθγουορθ δήλωσε ότι πιστεύει πως η ζωή της Γουίλκινς θα μπορούσε να είχε σωθεί και γνωστοποίησε ότι ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της.

Παράλληλα, η Met παρέπεμψε η ίδια την υπόθεση στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής, καθώς αποκαλύφθηκε ότι το 2024 είχε υποβαθμίσει την αξιολόγηση επικινδυνότητας του Λέβι από «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου» σεξουαλικό παραβάτη.

Τον συνελάμβαναν ξανά και ξανά – Παρέμενε ελεύθερος

Ο Λέβι είχε συλληφθεί επανειλημμένα το 2024 και στις αρχές του 2025 από τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ακόμη και ενώ ήταν ύποπτος για βιασμό και για τη δολοφονία της Βαλένσια-Τρουχίγιο, παρέμενε ελεύθερος με εγγύηση.

Σε ξεχωριστή δίκη είχε ήδη κριθεί ένοχος για σεξουαλικές επιθέσεις σε 10 γυναίκες μέσα σε τρένα του Λονδίνου από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2025. Σε πολλές από τις επιθέσεις, σύμφωνα με τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, χρησιμοποιούσε ένα ρούχο δεμένο γύρω από τη μέση του προκειμένου να κρύβει τις κινήσεις του.

Είχε επίσης επιτεθεί σεξουαλικά σε σωφρονιστική υπάλληλο μέσα στη φυλακή Μπρίξτον τον Απρίλιο του 2022, ενώ εξέτιε ποινή για προηγούμενο σεξουαλικό αδίκημα.

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Ευθύνες παραδέχτηκε και η βρετανική εισαγγελία

Η επικεφαλής εισαγγελέας Λίζα Ράμσαραν αναγνώρισε ότι κρίσιμες πληροφορίες που αφορούσαν την εγγύηση του Λέβι δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο όταν εξεταζόταν αν θα έπρεπε να παραμείνει ελεύθερος.

Η Crown Prosecution Service παραδέχτηκε ότι σε ορισμένα σημεία θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει πολύ πιο αυστηρή στάση απέναντι στην αποφυλάκισή του και ζήτησε συγγνώμη για τις παραλείψεις που εντοπίστηκαν.

Λάθη αναγνώρισε και η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, με τον Τσάρλι Ντόιλ να παραδέχεται ότι η αρχική έρευνα δεν κινήθηκε με την απαιτούμενη ταχύτητα. Οι διαδικασίες έχουν έκτοτε τροποποιηθεί, ώστε οι υποθέσεις καθ’ υποτροπή παραβατών και τα συνδεόμενα αδικήματα να αντιμετωπίζονται ταχύτερα.

Η υπόθεση έχει πλέον προκαλέσει αντιδράσεις και σε κυβερνητικό επίπεδο

Η Βρετανίδα υπουργός αρμόδια για το Έγκλημα και την Αστυνόμευση, Σάρα Τζόουνς, χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικό» το γεγονός ότι ο Λέβι μπόρεσε να προκαλέσει τόσο μεγάλη βλάβη αφού είχε αφεθεί ελεύθερος από την αστυνομία και τα δικαστήρια, τονίζοντας ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα που χρειάζονται άμεσες απαντήσεις.

Για τις οικογένειες των θυμάτων, ωστόσο, οι έρευνες για τα λάθη που έγιναν έρχονται πολύ αργά. Ο Λέβι βρισκόταν επανειλημμένα στα χέρια των αρχών, χαρακτηριζόταν ήδη σεξουαλικός παραβάτης και είχε συλληφθεί ως ύποπτος για φόνο.

Κι όμως αφέθηκε ελεύθερος – και μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της.