Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που σημειώνονται και αφορούν την υπόθεση του 55χρονου που έκρυβε σε καταψύκτη στην περιοχή του Μυστρά τον νεκρό 90χρονο πατέρα του. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή 7/8, στις 12:00 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει το ERTNews, ο κατηγορούμενος αναμένεται να διαφοροποιήσει την υπερασπιστική του γραμμή σε σχέση με όσα είχε αρχικά υποστηρίξει ενώπιον των Αρχών. Ενώ στην πρώτη του κατάθεση φέρεται να απέδιδε την απόκρυψη του θανάτου του πατέρα του σε οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, πλέον αναμένεται να ισχυριστεί ότι ενήργησε αποκλειστικά για συναισθηματικούς λόγους.

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Ειδικότερα, εκτιμάται πως θα υποστηρίξει ότι δεν επιθυμούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του λόγω του ισχυρού συναισθηματικού δεσμού που τους συνέδεε, ενώ θα αναφέρει ότι δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, καθώς διέθετε περιουσιακά στοιχεία.

Καθοριστική η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη

Κομβικής σημασίας αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Ειδικότερα, οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, που έγιναν μετά την εξέταση της σορού, φέρονται να μην καταδεικνύουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Βέβαια οι Αρχές, όσο οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, επισημαίνουν ότι κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Τα πορίσματά τους εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθούν.

Στο μικροσκόπιο ο χρόνος θανάτου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ο προσδιορισμός του χρόνου θανάτου του ηλικιωμένου, αν και ο 55χρονος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου άνδρα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Αν διαπιστωθεί ότι ο θάνατος επήλθε σε διαφορετικό χρονικό σημείο από αυτό που ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Ο ιατροδικαστής έχει ζητήσει ακόμη και τη διερεύνηση του ιστορικού συνταγογράφησης του ηλικιωμένου με στόχο να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.