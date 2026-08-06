Σε φρούριο είχε μετατρέψει το ξενοδοχείο «φάντασμα» ο 55χρονος από τον Μυστρά που είχε κρύψει μέσα σε καταψύκτη τη σορό του πατέρα του για περισσότερα από 2,5 χρόνια.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο 55χρονος έκρυψε τη σορό του πατέρα για να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη της μητέρας του που ελάμβανε ο πατέρας του ως δικαιούχος αλλά και τη σύνταξη, δημοσίου, του 90χρονου.

Όπως αναφέρουν πολίτες του Μυστρά, είχαν χάσει τον 90χρονο εδώ και 5 χρόνια, αλλά το γεγονός ότι έπασχε από άνοια δικαιολογούσε την κατάσταση, ενώ ο 55χρονος γιος που ήταν πολύ απόμακρος ζούσε εντελώς απομονωμένος.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το notospress, τα μέτρα ασφαλείας και απομόνωσης που είχε πάρει ο 55χρονος στο ξενοδοχείο που διατηρούσε και παραμένει κλειστό, με πινακίδες, αλυσίδες και κώνους απαγόρευσης προκαλούσαν την περιέργεια των πολιτών.

Το ξενοδοχείο όπου ο 55χρονος έκρυβε τη σορό

Ο άνδρας απαγόρευε την είσοδο αλλά και την προσέγγιση οποιουδήποτε ακόμα και των τεχνικών της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών, ενώ είχε δικτυώσει όλο τον χώρο με κάμερες παρακολούθησης.

Πώς αποκαλύφθηκε ο 55χρονος

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης κινήθηκε μεθοδικά. Αναζητά τον 90χρονο και ο γιος απαντά ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Η κόρη του 90χρονου στην Αθήνα το διαψεύδει και αποκαλύπτει ότι έχει να δει τον πατέρα της χρόνια.

Η Αστυνομία καλεί τον 55χρονο στο Τμήμα και με συνοδεία Δικαστικού Έρευνας και ιατροδικαστή μεταβαίνουν στο ξενοδοχείο που κρατούσε κλειστό και χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Ερευνούν τα δωμάτια και στο υπόγειο ανοίγουν έναν επαγγελματικό καταψύκτη όπου βλέπουν τη σορό του 90χρονου.

Εξετάζουν τον γιο του ο οποίος ομολογεί ότι έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του και τη σύνταξη της μητέρας του, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας.

Περνούν χειροπέδες στον 55χρονο και του απευθύνουν τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης (την πρώτη φορά), της απάτης κατ’ εξακολούθηση (του Δημοσίου) και του Νόμου περί όπλων, αφού βρέθηκε στην κατοχή του πιστόλι αεροβόλο.

Ο ιατροδικαστής έχει λάβει παραγγελία για νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του 90χρονου.

Την Παρασκευή η απολογία του 55χρονου

Ο κατηγορούμενος το μεσημέρι της Τετάρτης 5/8 μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης, όπου παρέμεινε για περίπου μία ώρα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησε, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή αύριο, Παρασκευή.

Έως τότε ο 55χρονος θα εξακολουθήσει να κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, στη Σπάρτη, όπου θα παραμείνει μέχρι την ημέρα της απολογίας του.

«Δεν ήταν οικονομικό το κίνητρο» υποστηρίζει ο συνήγορος του 55χρονου

Μιλώντας στο Mega, ο δικηγόρος του, Άγης Κοκκορός, υποστήριξε ότι ο πελάτης του είχε μια εξαιρετικά έντονη συναισθηματική εξάρτηση από τους γονείς του, επισημαίνοντας πως «Αυτή η παθολογική του αγάπη εξηγεί πάρα πολλλά». Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά του 55χρονου σχετίζεται με «ψυχολογικούς λόγους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο εντολέας του πλέον αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των πράξεών του. «Τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του, ότι δηλαδή έπρεπε να του έχει δώσει μια πρέπουσα ταφή στον πατέρα του», πρόσθεσε.

Ο κ. Κοκκορός επεσήμανε ακόμη ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής αντίγραφο της δικογραφίας, γεγονός που –όπως είπε– δεν του επιτρέπει να τοποθετηθεί συνολικά επί της υπόθεσης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος ήταν μορφωμένος, διέθετε περιουσιακά στοιχεία και ότι «δεν ήταν χρηματικό το κίνητρό του» για όσα φέρεται να έκανε.