Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα, Παρασκευή 7/8, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο «φάντασμα» στον Μυστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σορό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Στο «μικροσκόπιο» το χρονοδιάγραμμα του θανάτου

Οι Αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλάβουν ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα του θανάτου του 90χρονου, ενώ ο δικηγόρος του 55χρονου υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είχε παθολογική αγάπη για τους γονείς του.

Ο 55χρονος είπε πως δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές έχουν ζητήσει στοιχεία σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε ο 90χρονος. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν η συνταγογράφηση των φαρμάκων διακόπηκε μετά τον θάνατό του ή αν συνέχισε να πραγματοποιείται. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τον χρόνο θανάτου, καθώς θεωρητικά θα μπορούσε να συνεχιστεί η διαδικασία συνταγογράφησης και μετά τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης, ο 55χρονος εμφανίζεται συναισθηματικά καταβεβλημένος και αρνείται ότι επιχείρησε να συγκαλύψει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.

Όπως φέρεται να υποστηρίζει, είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τον πατέρα του και αδυνατούσε να διαχειριστεί τον θάνατό του.

«Δεν ήθελε να τον αποχωριστεί», είναι ο βασικός ισχυρισμός που, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, αναμένεται να προβάλει ενώπιον των δικαστικών Αρχών κατά την απολογία του.