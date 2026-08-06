Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στον Μυστρά Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατος του 90χρονου φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η οριστική εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Η πολύμηνη διατήρηση της σορού σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης δεν επέτρεψε στους ειδικούς να προσδιορίσουν πότε ακριβώς έχασε τη ζωή του.

Στο μικροσκόπιο και η φαρμακευτική αγωγή

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές έχουν ζητήσει στοιχεία σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε ο 90χρονος. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν η συνταγογράφηση των φαρμάκων διακόπηκε μετά τον θάνατό του ή αν συνέχισε να πραγματοποιείται. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τον χρόνο θανάτου, καθώς θεωρητικά θα μπορούσε να συνεχιστεί η διαδικασία συνταγογράφησης και μετά τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης, ο 55χρονος εμφανίζεται συναισθηματικά καταβεβλημένος και αρνείται ότι επιχείρησε να συγκαλύψει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.

Όπως φέρεται να υποστηρίζει, είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τον πατέρα του και αδυνατούσε να διαχειριστεί τον θάνατό του.

«Δεν ήθελε να τον αποχωριστεί», είναι ο βασικός ισχυρισμός που, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, αναμένεται να προβάλει ενώπιον των δικαστικών Αρχών κατά την απολογία του.

Απολογείται την Παρασκευή

Ο 55χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην κοινή γνώμη.

Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, ενώ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.