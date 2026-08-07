Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ο σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα συγκλόνισε το Γενικό Νοσοκομείο Κουμαμότο στην Ιαπωνία.

Την ώρα της ισχυρής σεισμικής δόνησης βρίσκονταν σε εξέλιξη τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις. Στο βίντεο από χειρουργική αίθουσα, όπου πραγματοποιούνταν επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, διακρίνεται το ιατρικό προσωπικό να προστατεύει τον ασθενή με τα σώματά του, ενώ ο ιατρικός εξοπλισμός ταλαντεύεται έντονα από τη δόνηση. Παράλληλα, μία νοσηλεύτρια ανοίγει την πόρτα της αίθουσας, προκειμένου να διασφαλιστεί διαδρομή εκκένωσης, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι τέσσερις επεμβάσεις

Σύμφωνα με το Γενικό Νοσοκομείο Κουμαμότο, και οι τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε ο σεισμός.

Το νοσοκομείο επανέφερε τις τακτικές υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων στις 5 Αυγούστου, αφού είχαν ανασταλεί μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου.