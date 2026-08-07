Με μια τρυφερή αναδρομή στο παρελθόν θέλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης να ευχηθεί δημόσια στον αδελφό του, Λάμπρο, για τα γενέθλιά του.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram δύο σπάνιες φωτογραφίες με τον αδελφό του, μία από τα παιδικά τους χρόνια και μία πιο πρόσφατη, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη σχέση τους μέσα στον χρόνο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χρόνια πολλά αδερφέ! Να σε χαιρόμαστε όλοι και όλες!», προσθέτοντας καρδιές στο μήνυμά του.

Η δημοσίευση προκάλεσε θερμές αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς του φίλους, με αρκετούς να στέλνουν με τη σειρά τους τις ευχές τους στον Λάμπρο για τη ξεχωριστή ημέρα.