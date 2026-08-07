Τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Ιόνιο απολαμβάνει η Τατιάνα Στεφανίδου μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον γιο τους, περνώντας οικογενειακές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στην Κεφαλονιά, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις ημέρες χαλάρωσης στο νησί.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Τατιάνα Στεφανίδου ποζάρει με μπικίνι πάνω σε σκάφος, έχοντας ως φόντο την εντυπωσιακή παραλία Φτέρη.

«Ο παράδεισος είναι ένα μέρος στη Γη»

Τη δημοσίευσή της στο Instagram συνόδευσε με τη φράση «Heaven is a place on earth», δηλαδή «Ο παράδεισος είναι ένα μέρος στη Γη», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τον ενθουσιασμό της για την όμορφη παραλία.