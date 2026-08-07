Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 20χρονη Ραφαέλα που είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η 20χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά, έπειτα από 20 μέρες νοσηλείας στο ΠΑΓΝΗ, διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Αττικόν στην Αθήνα.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου υπεβλήθη σε ένα πολύ κρίσιμο για τη ζωή της χειρουργείο. Η πολύωρη χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Παρά την επιτυχή ολοκλήρωση της επέμβασης, η 20χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας της. Συνολικά, έχει υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις.