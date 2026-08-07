Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση που εκτυλίχθηκε στο πρωτάθλημα Powerlifting στη Λιθουανία, όπου ένας άνδρας βρίσκεται πλέον υπό ποινική έρευνα, αφού παραδέχθηκε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σαμπόταρε την προσπάθεια μιας μαύρης αθλήτριας επειδή είναι «ρατσιστής».

Ο Ερνέστας Κουσίνας, ο οποίος εκτελούσε χρέη βοηθού στους αγώνες, καταγράφηκε σε βίντεο να τοποθετεί το γόνατό του κάτω από τη μπάρα την ώρα που η Βελγίδα αρσιβαρίστρια δύναμης Σονίτα Μουλού επιχειρούσε να σηκώσει 334,5 κιλά στο σκουάτ, κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος που διεξήχθη στη Λιθουανία τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι βοηθοί δεν επιτρέπεται να αγγίζουν τα βάρη όταν ο αθλητής μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του την προσπάθεια, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη προσπάθεια να θεωρηθεί άκυρη.

Η Μουλού αποκλείστηκε και δεν της επιτράπηκε νέα προσπάθεια από τους κριτές, λόγω διαφορετικής τεχνικής παράβασης. Ωστόσο, το περιστατικό έλαβε μεγάλες διαστάσεις όταν ο Κουσίνας απάντησε σε βίντεο στο Instagram, όπου κατηγορούνταν για ρατσιστική συμπεριφορά, γράφοντας: «Είμαι ρατσιστής και το έκανα επίτηδες, γιατί σας μισώ, κομμάτια σ…».

Ισόβιος αποκλεισμός και ποινική έρευνα

Το σχόλιο προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ομοσπονδίας Powerlifting της Λιθουανίας, η οποία επέβαλε στον Κουσίνας ισόβιο αποκλεισμό και παρέπεμψε την υπόθεση στην αστυνομία. Οι Αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα, ενώ ο ίδιος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

Μιλώντας στο Reuters, ο Κουσίνας υποστήριξε ότι το σχόλιο στο Instagram γράφτηκε «εν βρασμώ ψυχής», ως απάντηση σε χρήστη των κοινωνικών δικτύων, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, που τον κατηγόρησε για ρατσισμό, και ισχυρίστηκε ότι στόχος του ήταν να χλευάσει την κατηγορία. Έκτοτε έχει μετατρέψει τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ιδιωτικούς.

Παράλληλα, δήλωσε στο Reuters ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων ήταν κουρασμένος και πως η παρέμβασή του στην προσπάθεια της Μουλού, αλλά και άλλων αθλητών, έγινε χωρίς πρόθεση.

Sonita Muluh, a Belgian powerlifter, was attempting to squat 334.5kg in Lithuania in June when Ernestas Kusinas, an assistant, placed his knee under the barbell, causing a failed attempt.



Muluh initially defended his action, believing it to be a mistake, only for Kusinas to… pic.twitter.com/Z19ZtH6okP — The Telegraph (@Telegraph) August 6, 2026

Η αντίδραση της Σονίτα Μουλού

Η Σονίτα Μουλού, η οποία έχει καταγωγή από το Καμερούν, δήλωσε στο BBC Sport ότι αρχικά πίστεψε πως ο Κουσίνας έκανε «ένα ανθρώπινο λάθος που της κόστισε ακριβά εκείνη την ημέρα» και ότι δεν έτρεφε καμία κακή διάθεση απέναντί του.

«Δεν επικοινώνησε μαζί μου για να ζητήσει συγγνώμη, αλλά δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Δεν υπήρχε μίσος από την πλευρά μου. Δεν του επιτέθηκα ούτε τον έβρισα. Δημοσιεύτηκε ένα βίντεο και τότε είπα: “Ελπίζω να μην δεχθεί μίσος”. Πίστευα ότι ήταν ένα ειλικρινές λάθος και πέντε εβδομάδες αργότερα ανακαλύπτω ότι είπε όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 29χρονη κάλεσε τη Διεθνή Ομοσπονδία Powerlifting (IPF) να προχωρά σε ελέγχους του ιστορικού των βοηθών.

«Αν πρόκειται να βάλεις τη ζωή μου στα χέρια κάποιου άλλου, τουλάχιστον βεβαιώσου ότι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για να με προστατεύσει και να αποτρέψει να πάθω κακό. Απέτυχαν λόγω αμέλειας και έθεσαν τη ζωή μου σε κίνδυνο», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι ο Κουσίνας «επέμεινε στη ρατσιστική συμπεριφορά του» και πρόσθεσε: «Μόνο τώρα λέει ότι ήταν αστείο. Δεν υπάρχει τίποτα αστείο σε όσα είπε. Έθεσε τη ζωή μου σε κίνδυνο. Κανείς δεν κάνει σποτ με το γόνατο».

Η ίδια επισήμανε ακόμη ότι μέχρι σήμερα θεωρούσε το powerlifting ένα ιδιαίτερα υποστηρικτικό άθλημα, όμως το συγκεκριμένο περιστατικό άλλαξε την αντίληψή της. Όπως είπε, πολλοί άνθρωποι του χώρου δεν πήραν δημόσια θέση, ενώ μόνο οι μαύροι αθλητές επικοινώνησαν μαζί της και στάθηκαν στο πλευρό της.

Η θέση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Powerlifting

Η Διεθνής Ομοσπονδία Powerlifting καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού, διακρίσεων και ρητορικής μίσους, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση ούτε στην ίδια ούτε στη διεθνή κοινότητα του αθλήματος.

Παράλληλα, συνεχάρη την Ομοσπονδία Powerlifting της Λιθουανίας για την άμεση και αποφασιστική αντίδρασή της, επισημαίνοντας ότι ο ισόβιος αποκλεισμός του Κουσίνας ήταν η ενδεδειγμένη ενέργεια.

Η IPF υπογράμμισε επίσης ότι ο ρατσισμός, οι διακρίσεις και το μίσος δεν έχουν θέση στο άθλημα και ανακοίνωσε ότι θα εργαστεί για την ενίσχυση των διαδικασιών πρόσληψης, ελέγχου, πιστοποίησης και εποπτείας των εθελοντών που υποστηρίζουν τις διοργανώσεις της.