Τουλάχιστον τρία μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν στην Παρασκευή 7 Αυγούστου στην κεντρική Υεμένη, σε μια νέα επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επίθεση με drone στην επαρχία Μαρίμπ είχε ως αποτέλεσμα «τρεις νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό», δήλωσε η πηγή αυτή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, έπειτα από τις χθεσινές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 58 στρατιώτες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.