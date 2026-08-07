Ο έφηβος που προκάλεσε την πολύνεκρη επίθεση με όπλο στην Ταϊλάνδη σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια έξι ανθρώπους σε λύκειο κοντά στην Μπανγκόκ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης χρησιμοποίησε το πιστόλι του παππού του. Σύμφωνα με συμμαθητές του, ο έφηβος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς.

Ο δράστης έχασε επίσης τη ζωή του, όπως έκαναν γνωστό οι Αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν αν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή αυτοκτόνησε. Φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές, ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φονικού, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Άκουσα πολλούς πυροβολισμούς, πολύ δυνατούς, ο ένοπλος μάλλον βρισκόταν στον όροφο ακριβώς από πάνω. Μπορούσα να ακούσω ακόμα και τους κάλυκες να πέφτουν στο πάτωμα», είπε μια μαθήτρια, η Παουαρίσα Μεϊλίσα.

«Φοβόμουν ότι θα πεθάνω και δεν θα μπορέσω να εκπληρώσω τα όνειρά μου», πρόσθεσε μιλώντας μπροστά από το λύκειο Ντεμπσιρίν, στην επαρχία Νονθαμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ.

Γονείς έσπευσαν μετά την τραγωδία να πάρουν τα παιδιά τους, ενώ μαθητές και μέλη του προσωπικού παρηγορούσαν ο ένας τον άλλον κλαίγοντας έξω από το σχολείο.

«Κινούνταν σαν επαγγελματίας»

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζεται ο δράστης που φοράει μοβ σχολική στολή και μια χιαστί μαύρη τσάντα, ενώ κάλυκες φαίνονται στο έδαφος.

«Ήταν ένα διαταραγμένο παιδί. Φίλοι μου, που τον γνώριζαν, έλεγαν ότι ενδιαφερόταν για το FBI και για τα όπλα και ότι παρενοχλούνταν από πολλούς άλλους μαθητές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 17χρονος Πουρίν Χουμτσόο, ο οποίος γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τα πυρά.

«Όταν τον είδα να στρέφει το όπλο του πάνω μου, κινούνταν σαν επαγγελματίας, σαν να είχε εκπαιδευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε ο νεαρός.

Η αστυνομία έκανε λόγο για 23 τραυματίες, χωρίς να κάνει γνωστή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Δεκαπέντε μαθητές τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, είπε ο Ταϊλανδός υφυπουργός Εσωτερικών Πολάπι Σουβουντσβί, μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Thai PBS.

«Είδα χιλιάδες μαθητές να τρέχουν προς τα έξω. Μερικοί δεν φορούσαν καν παπούτσια», αφηγήθηκε ο Θονγκτσάι Θανακάτ, οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί που εργάζεται εδώ και είκοσι χρόνια έξω από το σχολικό συγκρότημα.

«Είδα το πτώμα ενός μαθητή που είχε πληγεί από σφαίρα στο κεφάλι», πρόσθεσε. «Είναι αληθινά θλιβερό».

Δέκα εκατομμύρια πυροβόλα όπλα

«Είναι ένα τρομερό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός, Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ, ο οποίος έκανε δηλώσεις από την έδρα της κυβέρνησης και αναμένεται το απόγευμα στον τόπο της τραγωδίας.

«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η κυβέρνηση δεν επιτρέπει την κατοχή πυροβόλων όπλων», πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά οπλοκατοχής μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν στη χώρα περίπου 10 εκατομμύρια όπλα, ένα για κάθε επτά κατοίκους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.