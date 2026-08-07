Στιγμές χαλάρωσης στο Σεν Τροπέ απολαμβάνουν η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, περνώντας χρόνο στο πολυτελές γιοτ της οικογένειας, αξίας 19 εκατομμυρίων ευρώ.

Η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls εμφανίστηκε με μαύρο μπικίνι και σούπερ γυμνασμένη, ενώ χαλάρωνε στο κατάστρωμα μαζί με τον σύζυγό της. Στο πλευρό τους βρίσκονταν επίσης ο γιος τους, Ρομέο, και η σύντροφός του, Κιμ Τέρνμπουλ.

Η Βικτόρια Μπέκαμ επέλεξε ένα μαύρο σέξι μπικίνι από το brand Agent Provocateur, ενώ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίστηκε με μαύρο μαγιό, αφήνοντας ακάλυπτα τα πολλά τατουάζ του. Το ζευγάρι πέρασε αρκετή ώρα στο κατάστρωμα του σκάφους, απολαμβάνοντας τον ήλιο και την ηρεμία του γαλλικού καλοκαιριού, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Victoria Beckham shows off her gym-honed figure in a black bikini top as she relaxes in St Tropez with husband David on their £16M yacht – after near run-in with estranged son Brooklyn https://t.co/Ve6KMKaGCO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 6, 2026

Η απόσταση από τον Μπρούκλιν

Η παρουσία της οικογένειας Μπέκαμ στη νότια Γαλλία συνέπεσε χρονικά με τις διακοπές του μεγαλύτερου γιου τους, Μπρούκλιν, και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, οι οποίοι βρίσκονταν λίγα χιλιόμετρα μακριά, στη Νίκαια.

Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα φέρεται να πέρασαν χρόνο στο γιοτ του Έλτον Τζον, ο οποίος διατηρεί εδώ και δεκαετίες στενή φιλία με την οικογένεια Μπέκαμ. Παρά τη γεωγραφική εγγύτητα, δεν έγινε γνωστό αν υπήρξε κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Το τελευταίο διάστημα, η σχέση του Μπρούκλιν με τους γονείς του εμφανίζεται τεταμένη, με βρετανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συνεχιζόμενη απομάκρυνση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πριν από το ταξίδι στη Γαλλία, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ είχαν βρεθεί στις ΗΠΑ μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Παρότι ο Μπρούκλιν ζει στην Καλιφόρνια, δεν φέρεται να συναντήθηκε μαζί τους εκείνο το διάστημα.

Η ανανέωση των γαμήλιων όρκων του Μπρούκλιν και της Νίκολα

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2022 σε μια πολυήμερη τελετή στο οικογενειακό κτήμα των Πελτζ στο Παλμ Μπιτς, παρουσία περίπου 500 καλεσμένων. Τον Αύγουστο του 2025, ωστόσο, το ζευγάρι ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους του σε μια πιο κλειστή τελετή, στην οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν παρευρέθηκε η οικογένεια Μπέκαμ.

Πηγές που επικαλείται ο βρετανικός Τύπος αναφέρουν ότι ο Μπρούκλιν και η Νίκολα προτιμούν πλέον να θεωρούν τη δεύτερη τελετή ως τη βασική επέτειο του γάμου τους, καθώς τη συνδέουν με πιο ευχάριστες αναμνήσεις.

Ο ίδιος ο Μπρούκλιν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η ανανέωση των όρκων τους έγινε με σκοπό να δημιουργήσουν «νέες αναμνήσεις που τους φέρνουν χαρά και ευτυχία».

Με αφορμή την επέτειό τους, ο Μπρούκλιν δημοσίευσε ένα τρυφερό μήνυμα για τη Νίκολα, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Είσαι η καλύτερή μου φίλη και σε αγαπώ περισσότερο από την ίδια τη ζωή».

Η Νίκολα απάντησε με τη δική της ανάρτηση, ευχαριστώντας τον σύζυγό της για τη σχέση τους και χαρακτηρίζοντάς τον τον καλύτερο σύντροφο που θα μπορούσε να έχει.