Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας στα Μάλια, όπου μία 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της, προσπαθώντας να βοηθήσει τη φίλη της που κινδύνευε στη θάλασσα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, μπροστά στα έντρομα μάτια τριών ανήλικων παιδιών, ηλικίας 3, 8 και 15 ετών, που βρίσκονταν πάνω σε μικρό ενοικιαζόμενο σκάφος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti, οι δύο γυναίκες είχαν νοικιάσει σκάφος από την περιοχή της Χερσονήσου και είχαν απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή, σε σημείο που δεν υπήρχε οπτική επαφή από τους ναυαγοσώστες.

Η βουτιά που κατέληξε σε τραγωδία

Η μία γυναίκα, ηλικίας 43 ετών, μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει μαζί με τα παιδιά, τα οποία φέρονται να φορούσαν σωσίβια.

Λίγο αργότερα, τα παιδιά ανέβηκαν μόνα τους στο σκάφος, ενώ η 43χρονη άρχισε να κουράζεται και να παρασύρεται από τα θαλάσσια ρεύματα, καλώντας σε βοήθεια.

Τότε, η 42χρονη φίλη της βούτηξε για να τη βοηθήσει. Ωστόσο, στην προσπάθειά της εξαντλήθηκε, ήπιε νερό και έχασε τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 43χρονη κατάφερε να κρατήσει τη φίλη της ανάσκελα, παρότι εκείνη είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της, μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Τα παιδιά ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια

Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν εργαζόμενος επιχείρησης θαλάσσιων σπορ αντιλήφθηκε το ακυβέρνητο σκάφος, πάνω στο οποίο βρίσκονταν μόνα τους τα τρία παιδιά.

Τα παιδιά, σε κατάσταση πανικού, έκαναν σήματα με τα χέρια τους ζητώντας βοήθεια.

Το σκάφος είχε απομακρυνθεί σε μεγάλη απόσταση από την παραλία και δεν ήταν ορατό από τους ναυαγοσώστες.

Ο εργαζόμενος ενημέρωσε άμεσα την ακτή και στο σημείο έσπευσαν χειριστές jet ski, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε μέσω του 112 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Την κλήση φέρεται να πραγματοποίησε ο 15χρονος γιος της 42χρονης, δίνοντας αρχικά, λόγω πανικού, λανθασμένο στίγμα.

Προσπάθειες ανάνηψης στην ακτή

Η 42χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψή της.

Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε πνιγμό, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Χερσονήσου.

«Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία»

Ο διευθυντής και εκπαιδευτής της Ναυαγοσωστικής Σχολής «Ωκεανίς», Μανόλης Κοξαράκης, δήλωσε στο neakriti.gr ότι στο σκάφος επέβαιναν δύο ενήλικες γυναίκες και τρία παιδιά, όλα ηλικίας κάτω των 15 ετών.

«Είχαν απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή, σε σημείο που δεν υπήρχε οπτική επαφή από τους ναυαγοσώστες μας», ανέφερε.

Όπως είπε, υπάλληλος των watersports είδε ότι τα τρία παιδιά ήταν μόνα τους πάνω στο σκάφος και ενημέρωσε μέσω VHF την ακτή.

«Αμέσως ξεκίνησαν δύο άτομα με τζετ σκι για να περισυλλέξουν τη λουόμενη», σημείωσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

«Συνδέθηκε απινιδωτής και πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ για περίπου 15 έως 20 λεπτά, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Στην προσπάθεια συμμετείχε και ένας λουόμενος γιατρός που βρισκόταν στην παραλία. Παρά τις προσπάθειες όλων, δυστυχώς η γυναίκα δεν επανήλθε», είπε.

«Ο πανικός στοίχισε τη ζωή της»

Ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών της Ακταίας Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Κρήτης, Δημήτρης Κλάδος, ανέφερε ότι η 42χρονη βούτηξε στη θάλασσα μέσα στον πανικό της, χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιο σωστικό μέσο.

«Το σκάφος είχε σωσίβια και θα μπορούσε να της πετάξει ένα σωσίβιο, αντί να πέσει η ίδια στο νερό», δήλωσε στο neakriti.gr.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο πανικός ήταν αυτός που στοίχισε τη ζωή της», σημειώνοντας ότι η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων διερευνάται, καθώς οι μόνοι αυτόπτες μάρτυρες πάνω στο σκάφος ήταν τα παιδιά.

Ο κ. Κλάδος εκτίμησε ότι έγιναν δύο σοβαρά λάθη: το πρώτο ότι έμειναν τρία ανήλικα παιδιά μόνα τους πάνω στο σκάφος και το δεύτερο ότι επιχειρήθηκε διάσωση χωρίς τη χρήση σωστικού μέσου.

«Το μήνυμα είναι ότι, όταν επιχειρούμε μια διάσωση, πρώτα διασφαλίζουμε τη δική μας ασφάλεια. Αυτό κάνουν οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες», τόνισε.

Ζήτημα για τα ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα

Ο Μανόλης Κοξαράκης επισήμανε ότι υπάρχει κενό στη νομοθεσία για τα ενοικιαζόμενα σκάφη.

Όπως ανέφερε, σήμερα επιτρέπεται η ενοικίαση πολυεστερικών σκαφών με μηχανή έως 30 ίππων χωρίς δίπλωμα ταχυπλόου.

«Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μπορεί κάποιος να ενοικιάζει σκάφος ή τζετ σκι χωρίς να διαθέτει άδεια ταχυπλόου», σημείωσε, προτείνοντας τη θέσπιση βασικής άδειας ή πιστοποίησης για αυτή την κατηγορία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χρήστες τέτοιων σκαφών θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες ασφάλειας και να έχουν στοιχειώδη ναυτική παιδεία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή, καθώς η θαλάσσια εξόρμηση μιας οικογένειας μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε τραγωδία.