Οι γυναίκες ζουν περισσότερο, αλλά συχνά περνούν περισσότερα χρόνια αντιμέτωπες με προβλήματα υγείας, εξάντληση και χρόνιο στρες. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά τους;

Στη συνέντευξή της στη σειρά υγείας του newsbeast «Από το Α ως το Ω3», η Dr. Καλλιόπη Καλαϊτζή, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Ειδικός Lifestyle Medicine – Ιδρύτρια της The Longevity & Wellbeing Clinic, Ακαδημαϊκή Υπότροφος της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής & Μονάδας Έρευνας Ογκολογικής Κλινικής, στο ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, εξηγεί γιατί η αυτοφροντίδα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά επένδυση στην υγεία και τη μακροζωία.

Με επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αναλύει πώς:

η Μεσογειακή Διατροφή,

η συστηματική άσκηση,

ο ποιοτικός ύπνος,

η διαχείριση του στρες και

οι ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις

μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νοσημάτων και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Μια συζήτηση γεμάτη χρήσιμες συμβουλές, που υπενθυμίζει σε κάθε γυναίκα ότι η φροντίδα του εαυτού της δεν είναι εγωισμός. Είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για να μπορεί να είναι δυνατή, υγιής και παρούσα για όλους όσοι αγαπά.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη και μοιραστείτε τη με όσους αγαπάτε.