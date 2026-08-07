Οι γυναίκες ζουν περισσότερο, αλλά συχνά περνούν περισσότερα χρόνια αντιμέτωπες με προβλήματα υγείας, εξάντληση και χρόνιο στρες. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά τους;
Στη συνέντευξή της στη σειρά υγείας του newsbeast «Από το Α ως το Ω3», η Dr. Καλλιόπη Καλαϊτζή, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Ειδικός Lifestyle Medicine – Ιδρύτρια της The Longevity & Wellbeing Clinic, Ακαδημαϊκή Υπότροφος της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής & Μονάδας Έρευνας Ογκολογικής Κλινικής, στο ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, εξηγεί γιατί η αυτοφροντίδα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά επένδυση στην υγεία και τη μακροζωία.
Με επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αναλύει πώς:
- η Μεσογειακή Διατροφή,
- η συστηματική άσκηση,
- ο ποιοτικός ύπνος,
- η διαχείριση του στρες και
- οι ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις
μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νοσημάτων και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.
Μια συζήτηση γεμάτη χρήσιμες συμβουλές, που υπενθυμίζει σε κάθε γυναίκα ότι η φροντίδα του εαυτού της δεν είναι εγωισμός. Είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για να μπορεί να είναι δυνατή, υγιής και παρούσα για όλους όσοι αγαπά.
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