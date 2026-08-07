Πολλά και αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα που αφορούν όσα συνέβησαν στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο. Οι Αρχές ζητούν ακόμη απαντήσεις για τη δολοφονία της 42χρονης, ενώ παραμένει άλυτο μυστήριο το γιατί η γυναίκα πήγε στην οικία.

Η εγκληματολόγος, Μαρία Αλβανού, μίλησε το πρωί της Παρασκευής 7/8 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξηγώντας: «Η διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα, την οποία επιλύει μετά το δικαστικό συμβούλιο, αναφέρεται στους όρους της προφυλάκισης, της προσωρινής κράτησης δηλαδή, που έχει μια συγκεκριμένη έννοια για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αναφέρεται, όχι ακριβώς – δεν είναι μια προποινή, αλλά αφορά στη διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ κι εγώ να κρίνω μια τέτοια υπόθεση, ούτε να δώσω εκδοχές. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε όλοι τη διαλεύκανσή της».

«Όντως εμφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Έχουμε κάποιες, διαφορετικές εκδοχές, τις οποίες η δικαιοσύνη θα κληθεί να διαλευκάνει. Δεν θα μπορούσα σε αυτό το στάδιο, όπως καταλαβαίνετε, να πω τίποτα σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία ακόμα ερευνώνται», υπογράμμισε.

«Είναι “θολό” το κίνητρο της υπόθεσης»

Για την υπόθεση την οποία χαρακτήρισε ιδιαιτέρως περίεργη μίλησε και ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης: «Εκεί είναι πολύ περίεργη υπόθεση. Το κίνητρο. Πώς μια γυναίκα, η οποία είχε μια φυσιολογική ζωή, είχε δύο παιδιά, είχε μια δουλειά και μάλιστα βοηθούσε τον κόσμο, βοηθούσε τους ανθρώπους, πήρε ένα μαχαίρι, πήρε ένα πιστόλι αεροβόλο, έναν λοστό και πήγε έξω από το σπίτι, παρακολούθησε αν είναι κάποιος μέσα, άκουσε ότι είναι κάποιος μέσα και μπήκε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή είναι εντελώς παράλογο. Ακόμα και ο πιο σκληρός ληστής δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπαίνει όταν ακούει μέσα ότι υπάρχουν άτομα. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό. Όμως αυτή η γυναίκα το έκανε. Γι’ αυτό λέμε ότι το κίνητρο είναι θολό ακόμα».

«Από όπου και να το πιάσεις, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις αυτή την πράξη. Όχι ότι δικαιολογείται η ληστεία σε καμία περίπτωση, αλλά μπορεί να κάνεις έναν λογικό συνειρμό. Να πεις, ας πούμε, ότι πήγαν δύο ληστές, χτύπησαν την πόρτα, μόλις βγήκε ο ιδιοκτήτης τον δέσμευσαν, τον απείλησαν. Εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα. Και έχουν όλα σημασία και η ώρα και ο τρόπος. Εκεί, ας πούμε, βλέπετε στην κάμερα ότι παραμερίζει τον σάκο που έχει μέσα το αεροβόλο και τον λοστό και τον πάει στην άκρη για να τον κρύψει, να μην τον δουν. Για ποιον λόγο; Δηλαδή, προσπαθείς να κάνεις έναν λογικό συνειρμό για τα περιστατικά και δεν μπορείς», δήλωσε.

«Το κίνητρο είναι θολό. Τώρα. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε πριν. Πότε έπεσε η μαχαιριά; Στη σκάλα υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν τα ίχνη αίματος που υπήρχαν στη σκάλα ήταν από τη γυναίκα αυτή που τελικά έπεσε νεκρή από το μαχαίρωμα του 41χρονου ή αν ήταν αίμα από τη γυναίκα του 41χρονου. Αν η μαχαιριά έπεσε μέσα στο σπίτι, μπορεί να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος βρισκόταν σε άμυνα ή προσπάθησε να προστατεύσει τη γυναίκα του. Πάλι είναι κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο. Είναι άμυνα. Αν όμως την κυνήγησε, όπως φαίνεται, και τη μαχαίρωσε κατόπιν εκεί στα στενά της Σύρου, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι άμυνα», είπε κλείνοντας.