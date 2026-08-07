Το βράδυ της Πέμπτης (6/8) σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο στη Θήβα, μεταξύ δύο ανδρών, όταν μια έντονη λογομαχία εξελίχθηκε σε περιστατικό που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές και οδήγησε στην επέμβαση της Αστυνομίας.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην οδό Λοξής Φάλαγγος, όπως αναφέρει το radiothiva.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό ανάμεσα στους δύο άνδρες, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώ αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι βρίσκονταν πεζοί, ο ένας επιβιβάστηκε στο όχημά του και κινήθηκε εναντίον του σταθμευμένου αυτοκινήτου του άλλου. Με το αυτοκίνητό του προσέκρουσε επανειλημμένα και με μεγάλη σφοδρότητα στο όχημα του δεύτερου άνδρα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η αντίδραση των αστυνομικών Αρχών ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση και να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.

Ακολούθως, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Θήβας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο πρωταγωνιστής του περιστατικού βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, ενώπιον του Εισαγγελέα.