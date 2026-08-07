Τον δρόμο για τη φυλακή έχει πάρει από χθες, Πέμπτη 6/8, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος που είχε έρθει στη χώρα ως ασυνόδευτος ανήλικος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα και στη συνέχεια τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, με τον συνήγορό του να υποστηρίζει ότι η δικογραφία παραμένει ελλιπής. Ανακρίτρια και εισαγγελέας, ωστόσο, έκριναν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή μέχρι τη δίκη του.

Ο 26χρονος

Αίτημα για τον ιατρικό φάκελο της 38χρονης

Η υπεράσπιση του 26χρονου με καταγωγή από τον Αφγανιστάν κατέθεσε παράλληλα αίτημα να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος της 38χρονης, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον θάνατό της.

Ο εν λόγω ισχυρισμός αποτελεί βασικό άξονα της υπερασπιστικής γραμμής του κατηγορούμενου, ο οποίος επιμένει ότι βρήκε τη γυναίκα ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου φιλοξενούνταν και, πανικόβλητος, μετέφερε τη σορό μέσα στη βαλίτσα.

Η κατάθεση της συζύγου που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Καθοριστικής σημασίας σχετικά με την εξιχνίαση της υπόθεσης αποδείχθηκε η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου, η οποία ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις Αρχές όταν οι υποψίες της στράφηκαν στον ίδιο.

Όπως επεσήμανε στην κατάθεσή της, τελευταία φορά είδε τη 38χρονη στις 12 Ιουλίου, καθώς οι δύο γυναίκες είχαν γνωριστεί μέσω φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Στις 18 Ιουλίου δήλωσε πως επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της μέσω μηνύματος, ζητώντας της μία εξυπηρέτηση, χωρίς όμως να λάβει ποτέ απάντηση. Από εκείνη τη στιγμή, όπως ανέφερε, άρχισε να ανησυχεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο 26χρονος με τη σύζυγό του

Τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου, διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι και, ελέγχοντας την τοποθεσία του κινητού του τηλεφώνου, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 38χρονη Βρετανίδα, γεγονός που ενίσχυσε περισσότερο τις υποψίες της.

Όταν αργότερα πληροφορήθηκε ότι αγνοείται η 38χρονη και πως σε μικρή απόσταση από το σπίτι τους είχε εντοπιστεί βαλίτσα με ανθρώπινη σορό, απευθύνθηκε στην Αστυνομία και περιέγραψε αναλυτικά όσα γνώριζε.

Το ταξίδι στην Αράχωβα και το στίγμα του κινητού

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα φέρεται να απέκτησαν και τα στοιχεία που αφορούν το ταξίδι του ζευγαριού στην Αράχωβα.

Ειδικότερα, από το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης εστάλησαν μηνύματα με στίγμα από την περιοχή, με στόχο να δημιουργηθεί η εντύπωση στους συγγενείς της ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι την ίδια χρονική περίοδο και ο 26χρονος βρισκόταν στην Αράχωβα, γεγονός που, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, ενίσχυσε την εκτίμηση ότι το κινητό της 38χρονης βρισκόταν στην κατοχή του.

«Το κίνητρο παραμένει το μεγάλο ερώτημα»

Μιλώντας στο ERTnews, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας, σημείωσε ότι η σύλληψη και η προφυλάκιση του 26χρονου στηρίχθηκαν σε μία σειρά κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Όπως είπε, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν ο εντοπισμός του κινητού τηλεφώνου της 38χρονης, οι αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της, οι μαρτυρικές καταθέσεις –κυρίως της συζύγου του κατηγορούμενου–, καθώς και το βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό που τον καταγράφει να μεταφέρει βαλίτσα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

Ο ίδιος τόνισε πως το βασικό ζητούμενο παραμένει το κίνητρο της δολοφονίας.

«Έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια, είτε οικονομικά είτε ακόμα και θρησκευτικά κίνητρα. Αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει να εξηγηθεί από τον ίδιο τον κατηγορούμενο και να προκύψει μέσα από τη δικαστική διερεύνηση», επεσήμανε.

Αναμένονται η ιατροδικαστική και τοξικολογικές εξετάσεις

Ο κ. Ρήγας επίσης υπογράμμισε ότι καθοριστικής σημασίας θα είναι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα αποσαφηνίσουν τα ακριβή αίτια θανάτου της 38χρονης.

Όπως εξήγησε, είναι διαφορετική περίπτωση να προκύψει θάνατος από παθολογικά αίτια και διαφορετική να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια και απόπειρα απόκρυψης της σορού.

Παράλληλα, δήλωσε πως ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος εντοπίσει έναν άνθρωπο νεκρό, η υποχρέωσή του είναι να ειδοποιήσει άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι η μεταφορά και η απόκρυψη μιας σορού συνιστούν από μόνες τους ποινικά κολάσιμες πράξεις.