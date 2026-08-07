Μια εμφάνιση που θύμισε έντονα τη μητέρα της, Σίντι Κρόφορντ, πραγματοποίησε η Κάια Γκέρμπερ σε εκδήλωση για τη σειρά «The Shards» στο Λος Άντζελες.

Η 24χρονη επέλεξε ένα total black σύνολο του οίκου Gucci για τη βραδιά, η οποία είχε αισθητική εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’80 και πραγματοποιήθηκε στο Moonlight Rollerway.

Η Κάια Γκέρμπερ φόρεσε ένα μαύρο τοπ, το οποίο άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της, συνδυάζοντάς το με μακριά μαύρη φούστα. Το ύφασμα της φούστας ήταν ελαφρώς διάφανο, με αποτέλεσμα να διακρίνεται το ψηλόμεσο εσώρουχο που φορούσε από μέσα.

Kaia Gerber looks just like mom Cindy Crawford in ab-baring bra top for ‘The Shards’ event https://t.co/FMQEMu2zAp pic.twitter.com/NQodflxDWW — Page Six (@PageSix) August 6, 2026

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς, ενώ στο μακιγιάζ επέλεξε λεπτά φρύδια και ματ σκιές, παραπέμποντας περισσότερο στην αισθητική της δεκαετίας του ’90, όπως σημειώνει το Page Six.

Η εμφάνιση που θύμισε Σίντι Κρόφορντ

Παρότι η υπόθεση της σειράς «The Shards» διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες του 1981, η Κάια Γκέρμπερ φαίνεται πως κατά τη διάρκεια της περιοδείας προώθησης έχει αντλήσει αρκετή έμπνευση από τις εμφανίσεις της διάσημης μητέρας της.

Το συγκεκριμένο look θύμισε έντονα την εμφάνιση που είχε κάνει η Σίντι Κρόφορντ το 1996 στην πρεμιέρα της ταινίας «Striptease». Τότε, σε ηλικία 30 ετών, το διάσημο μοντέλο είχε εμφανιστεί με μαύρο κοντό τοπ και ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι.

Το τελευταίο διάστημα, η Κάια Γκέρμπερ επιλέγει συχνά μαύρα σύνολα στις δημόσιες εμφανίσεις της για την προώθηση της νέας σειράς. Στο Λονδίνο είχε εμφανιστεί με ένα διάφανο μαύρο φόρεμα με βολάν, ενώ στη Νέα Υόρκη επέλεξε ένα λιτό μαύρο φόρεμα που παρέπεμπε στο χαρακτηριστικό στιλ της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι.

Μάλιστα, είχε επιλέξει ξανά μαύρο φόρεμα και σε κοινή εμφάνιση με τη μητέρα της, με τις δύο γυναίκες να τραβούν τα βλέμματα λόγω της ομοιότητας και του παρόμοιου στιλ τους.

Παρά το γεγονός ότι συχνά συγκρίνεται με τη Σίντι Κρόφορντ, η ίδια η Κάια Γκέρμπερ έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί πως μοιάζει τόσο πολύ στη μητέρα της. «Ειλικρινά, είναι τιμή όταν μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου», είχε αναφέρει πρόσφατα, προσθέτοντας: «Μακάρι να της έμοιαζα. Νομίζω ότι ακόμη και στις καλύτερες ημέρες μου δεν την πλησιάζω».

Η σειρά «The Shards», στην οποία συμμετέχει η Κάια Γκέρμπερ, έκανε πρεμιέρα στο FX και στο Hulu.