Ο Παναθηναϊκός μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη ρεβάνς απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την ευρωπαϊκή του συνέχεια στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους μια απαιτητική αποστολή, καθώς αυτή τη φορά καλούνται να διεκδικήσουν την πρόκριση μακριά από την έδρα τους και χωρίς το πλεονέκτημα που είχαν στον προηγούμενο γύρο απέναντι στην Πάκσι, όταν είχαν πάρει τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τεττέη, Ίνγκασον, Παντελίδη, Καλάμπρια, Κάνγκουα και Τσάπρα, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ντέσερς. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ενισχυθεί με την παρουσία του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι» την Πέμπτη (06/08).

Παρά τις απουσίες και τις δυσκολίες της αναμέτρησης, ο αλγόριθμος του Football Meets Data δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για την πρόκριση. Η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στις εκτιμήσεις, με τους «πράσινους» να θεωρούνται το φαβορί του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπερυπολογιστή, ο Παναθηναϊκός έχει 69% πιθανότητες να εξασφαλίσει την παρουσία του στα Play Offs του Conference League, ενώ η ΤΣΣΚΑ 1948 περιορίζεται στο 31%.

Οι Βούλγαροι μπορεί να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας, ωστόσο το πρώτο παιχνίδι δεν τους έδωσε το αποτέλεσμα που θα ήθελαν, ενώ η εμφάνισή τους δεν έπεισε. Έτσι, οι «πράσινοι» παραμένουν το μεγάλο φαβορί για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.