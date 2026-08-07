Ένας 16χρονος συνελήφθη σήμερα εξω από τη Φλωρεντία, όπου βρισκόταν για σύντομες διακοπες, με την κατηγορία της προπαγανδιστικής δράσης με τρομοκρατικό κίνητρο και στόχο την παρακίνηση σε εγκληματική δράση λόγω φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων.

Σε ιστοσελίδες του συλληφθέντα οι ανακριτές εντόπισαν ξεκάθαρες αναφορές στο Ισλαμικό Κράτος, με στοιχεία τζιχαντιστικής, αντισημιτικής και νεοναζιστικής προπαγάνδας.

Ο δεκαεξάχρονος έχει ιταλική υπηκοότητα, αλλοδαπούς γονείς και ζούσε μόνιμα έξω από το Κόμο. Σε αναρτήσεις του ανέφερε ξεκάθαρα ότι στο παρελθόν συνεργάστηκε στη δημιουργία βίντεο με τα οποία «διαφημιζόταν» η δράση του ISIS, με σκηνές από εκτελέσεις και τεχνικές στρατιωτικής εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους.