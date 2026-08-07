Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η προεδρία της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) επανέλαβαν την έκκλησή τους για την άνευ όρων απελευθέρωση της πρώην ηγέτιδας της Μιανμάρ, Αούνγκ Σαν Σου Τσι, καθώς και των υπόλοιπων πολιτικών κρατουμένων στη χώρα.

Η κοινή παρέμβαση έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης πολιτικής κρίσης στη Μιανμάρ, με τις διεθνείς πιέσεις προς τη στρατιωτική χούντα να παραμένουν ισχυρές.

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, η Αούνγκ Σαν Σου Τσι συναντήθηκε με εκπρόσωπο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού έπειτα από χρόνια διερωτήσεων σχετικά με την κατάσταση της υγείας της μετά τη σύλληψή της στο πραξικόπημα τον Φεβρουάριο του 2021 που εκδίωξε την εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση της οποίας ηγούνταν.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η προεδρία της ASEAN καλωσόρισαν την επίσκεψη της ΔΕΕΣ και είπαν πως ελπίζουν ότι ήταν η αρχή μιας τακτικής διαδικασίας, που περιλαμβάνει την παροχή ιατρικής φροντίδας στην 81χρονη Αούνγκ Σαν Σου Τσι που έχει τιμηθεί με Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

«Καλούμε για περαιτέρω διεύρυνση της πρόσβασης σε άτομα που τελούν υπό κράτηση στη Μιανμάρ από τον Φεβρουάριο του 2021 και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για την απελευθέρωσή τους, περιλαμβανομένης της πλήρους και άνευ όρων απελευθέρωσης της Ντάου Αούνγκ Σαν Σου Τσι», ανέφερε η προεδρία της ASEAN στη δήλωσή της.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε: «Ελπίζουμε η επίσκεψη αυτή να αποτελέσει την αρχή τακτικής ανθρωπιστικής πρόσβασης στην Αούνγκ Σαν Σου Τσι και να λειτουργήσει ως πέρασμα προς μεγαλύτερη πρόσβαση σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους» και κάλεσε για «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» της Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε επίσης τον στρατό της Μιανμάρ να εμπλακεί σε διάλογο για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξέσπασε μετά το πραξικόπημα.

Η προεδρία της ASEAN επαναβεβαίωσε τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου της ένωσης στο να εμπλέξει όλες τις πλευρές στη Μιανμάρ, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο Συναίνεσης Πέντε Σημείων της ASEAN.

Ανέφερε ότι αναμένει πως θα δοθεί πρόσβαση στον ειδικό απεσταλμένο προκειμένου να επισκεφθεί τη Μιανμάρ και να συναντήσει όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Οι Φιλιππίνες ασκούν την προεδρία της 11μελούς ASEAN το 2026, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.