Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κινείται για μία σημαντική ενίσχυση σε διοικητικό επίπεδο, έχοντας καταθέσει πρόταση συνεργασίας στον Ζοφρέ Μονκαντά, με στόχο να του αναθέσει κομβικό ρόλο στον ποδοσφαιρικό σχεδιασμό των συλλόγων που ανήκουν στο γκρουπ του.

Ο 40χρονος Γάλλος προορίζεται για τη θέση του επικεφαλής τεχνικού διευθυντή σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε, με αυξημένες αρμοδιότητες κυρίως στους «ερυθρόλευκους» και στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Μονκαντά έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ως αναλυτής στη Μονακό, πριν μετακινηθεί το 2018 στη Μίλαν ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ. Η επιτυχημένη πορεία του στους «ροσονέρι» οδήγησε στην προαγωγή του στη θέση του τεχνικού διευθυντή, συμμετέχοντας ενεργά στον σχεδιασμό της ομάδας.

Μετά την αποχώρησή του από τη Μίλαν στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, συζήτησε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νις, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Πλέον, η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη βρίσκεται στο επίκεντρο, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης.