Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου ενώπιον της ανακρίτριας η 46χρονη κατηγορούμενη για τη θανατηφόρα εμπρηστική επίθεση στο κατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, το 2010.

Η γυναίκα, στο πλαίσιο της κύριας έρευνας για την υπόθεση, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου.

Σε συμπαράσταση της κατηγορούμενης βρέθηκαν έξω από τα ανακριτικά γραφεία κάποιοι αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της.

Η 46χρονη, η οποία μετήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα από το Λονδίνο, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Εκδόσεων στο Εφετείο για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της και ακολούθως στο ανακριτικό γραφείο στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Είναι αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στους θανάτους των τριών εργαζομένων της τράπεζας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι για την τραγωδία είναι προσωρινά κρατούμενοι, μετά τις απολογίες τους στην 3η τακτική ανακρίτρια, δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Η 46χρονη εξαρχής δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην τράπεζα κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο, ενώ έθεσε εαυτόν στη διάθεση των Αρχών. Η κατηγορούμενη συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα μετά τη σύλληψή της στη Βρετανία στα μέσα του Ιουλίου, γεγονός που βοήθησε και επιτάχυνε τη διαδικασία για την εμφάνισή της στην ελληνική δικαιοσύνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Είναι αθώα, δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή»

Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, υπογράμμισε ότι η 46χρονη «δηλώνει αθώα, από την πρώτη στιγμή» και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της.

«Όπως είναι γνωστό, η κατηγορούμενη μετά από 25 μέρες κράτησης στο Λονδίνο, αδικαιολόγητης κράτησης, ενώ είχε συναινέσει από την πρώτη στιγμή και είχε επιδιώξει ακόμα και με δικά της έξοδα να έρθει στην Ελλάδα, βρίσκεται στη Γενική Ασφάλεια κρατούμενη και σήμερα εμφανίστηκε στην αρμόδια ανακρίτρια προκειμένου να λάβει προθεσμία για απολογία. Η απολογία της θα γίνει την Τρίτη το πρωί», σημείωσε αρχικά ο Κώστας Παπαδάκης.

Όπως τόνισε, «δεν έχω να πω επί της ουσίας πολλά πράγματα, διότι αναμένω τη λήψη της δικογραφίας για μελέτη, επεξεργασία και εκπόνηση υπερασπιστικής γραμμής. Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι. Περισσότερα θα πούμε την Τρίτη».

Ο Κώστας Παπαδάκης υπογράμμισε ότι η 46χρονη εντολέας του συμμετείχε στη διαδήλωση του 2010 «όπως και 100.000 άνθρωποι που ήμασταν τότε», αλλά όχι στον χώρο, στο σημείο του εμπρησμού της τράπεζας.