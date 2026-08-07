Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε απολαμβάνει τις τελευταίες στιγμές ξεκούρασης πριν επιστρέψει στη δράση, καθώς η πρώτη του σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας έχει ήδη αρχίσει.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ εκμεταλλεύεται το τελευταίο κομμάτι των καλοκαιρινών του διακοπών για να γεμίσει τις μπαταρίες του, ενώ μέσα από αναρτήσεις στα social media έδωσε μια γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που πέρασε μαζί με φίλους και συμπατριώτες του.

Ξεχωριστή θέση στις φωτογραφίες είχαν ο Ματίας Λεσόρ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, με τους τρεις Γάλλους να περνούν χρόνο μαζί λίγο πριν συναντηθούν και επίσημα στο νέο τους περιβάλλον. Η κοινή τους παρουσία ενίσχυσε το… πράσινο στοιχείο των καλοκαιρινών διακοπών, με το κλίμα να προμηνύει εξαιρετική χημεία και ενόψει της απαιτητικής αγωνιστικής χρονιάς.

Η παρέα, πάντως, δεν περιορίστηκε μόνο στους μελλοντικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Μαζί τους βρέθηκαν και κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού και του NBA, όπως οι Ρούντι Γκομπέρ, Βενσάν Πουαριέ, Έλι Οκόμπο και Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό. Αρκετοί από αυτούς έδωσαν αρχικά το «παρών» στον γάμο του Ματ Στράζελ, πριν συνεχίσουν τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις με προορισμό τη Μύκονο, όπου βρέθηκαν μαζί με ακόμη αρκετούς Γάλλους διεθνείς, συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης λίγο πριν επιστρέψουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.