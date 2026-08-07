Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν δείχνει διατεθειμένος να εγκαταλείψει τη θέση του στην προεδρία της FIFA, παρά το κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η διοίκησή του και η αμφιλεγόμενη στρατηγική του για το μέλλον της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η κριτική που δέχεται από σημαντικούς φορείς του ποδοσφαίρου θεωρείται πρωτοφανής για τα δεδομένα της FIFA, ωστόσο ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει την κρίση και να παραμείνει στη θέση του. Για τον Ινφαντίνο, η διατήρηση της προεδρίας αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό διοικητικό ρόλο, καθώς του εξασφαλίζει την ισχύ, την επιρροή και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα που συνοδεύουν το αξίωμα.

Η UEFA βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης, με τον πρόεδρό της Αλεξάντερ Τσέφεριν να επιμένει στην ανάγκη αλλαγών και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων. Αν η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία προχωρήσει σε απειλές για μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA, η πίεση προς τον Ινφαντίνο αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Ακόμη και αν καταφέρει να παραμείνει στην προεδρία μέχρι τις εκλογές του Μαρτίου, ο Ινφαντίνο θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά σοβαρή εκλογική πρόκληση. Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο ότι θα επανεκλεγόταν χωρίς αντίπαλο, όμως η νέα πραγματικότητα έχει αλλάξει τα δεδομένα.

Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων που θα μπορούσαν να εκφράσουν το αντίπαλο ρεύμα βρίσκονται ο πρόεδρος της Concacaf, Βίκτορ Μονταλιάνι, ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν και πρόεδρος της European Football Clubs, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, αλλά και στελέχη που έχουν κρατήσει αποστάσεις από τη σημερινή διοίκηση της FIFA.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (FIFPRO) έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις, ζητώντας ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της FIFA και υπογραμμίζοντας ότι ο έλεγχος και η κριτική αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την προστασία του αθλήματος.

Ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην Αφρική, η οποία αποτέλεσε διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα στηρίγματά του. Η πρόσφατη δημόσια στήριξη της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου δείχνει ότι διαθέτει ακόμη σημαντικά ερείσματα μέσα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή ίσως προέλθει από τους μεγάλους χορηγούς της FIFA. Η αρνητική δημοσιότητα και η αμφισβήτηση της διοίκησης της ομοσπονδίας μπορούν να επηρεάσουν τις εμπορικές σχέσεις της, δημιουργώντας μια πίεση που θα είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Ο πρόεδρος της FIFA επιμένει ότι μπορεί να αντέξει την καταιγίδα. Το ερώτημα πλέον είναι αν οι αντίπαλοί του θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τις εκλογές του Μαρτίου ή αν οι εξελίξεις θα τον αναγκάσουν να αποχωρήσει νωρίτερα.