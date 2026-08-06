Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Χανιά, όπου θα περάσει λίγες ημέρες ιδιωτικής παραμονής.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, επισκέφθηκε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης. Το ζευγάρι δείπνησε στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, σύμφωνα με το τοπικό μέσο kriti360.gr, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομες συνομιλίες με πολίτες που βρίσκονταν εκεί.

Ο πρωθυπουργός επιλέγει κάθε χρόνο τα Χανιά για μέρος των θερινών διακοπών του, επισκεπτόμενος την ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του συνηθίζει να διαμένει στην περιοχή του Ακρωτηρίου και να περνά ιδιωτικό χρόνο με την οικογένειά του, πραγματοποιώντας παράλληλα επισκέψεις και μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή.