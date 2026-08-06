Αντιδράσεις στην Ισπανία προκαλεί ο φερόμενος ρόλος του Μαρόκου στην άφιξη 72.000 μεταναστών στη Θέουτα, με το αριστερό Sumar και το ακροδεξιό Vox να ζητούν αναθεώρηση των σχεδίων για τη συνδιοργάνωση του Μουντιάλ 2030 από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Το Sumar, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, κατέθεσε την Τετάρτη πρόταση στο ισπανικό κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι το Μαρόκο δεν μπορεί να αποκομίσει «κύρος, οικονομικά οφέλη και διεθνή νομιμοποίηση» από τη φιλοξενία ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο παραμένουν αμφιβολίες για τον ρόλο του Ραμπάτ στην κρίση.

Σχεδόν ίδια πρόταση από το Vox

Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, το Vox κατέθεσε σχεδόν πανομοιότυπη πρόταση, αμφισβητώντας τη συνδιοργάνωση με μια χώρα που, όπως αναφέρει, «δεν είναι πιστός εταίρος» ούτε για τη διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου αθλητικού γεγονότος ούτε για ζητήματα καλής γειτονίας.

Στην πρότασή του, το Vox αναφέρει ότι τα γεγονότα της 30ής και 31ης Ιουλίου στη Θέουτα «διέλυσαν πλήρως τα θεμέλια εμπιστοσύνης και συνεργασίας» πάνω στα οποία πρέπει να βασίζεται μια κοινή υποψηφιότητα.

Το κόμμα υποστηρίζει ακόμη ότι η συνδιοργάνωση με το Μαρόκο θα αποτελούσε «εσκεμμένη ταπείνωση» για την Ισπανία.

Μη δεσμευτικές οι προτάσεις

Οι δύο προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές και δεν υποχρεώνουν την κυβέρνηση της Μαδρίτης να λάβει συγκεκριμένα μέτρα.

Ωστόσο, δείχνουν ότι η κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε διαφορετικά σημεία του ισπανικού πολιτικού φάσματος.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κατηγορήσει ανοιχτά το Μαρόκο, επιδιώκοντας γρήγορη αποκλιμάκωση της κρίσης.

Και Podemos – Livre κατά της συμμετοχής του Μαρόκου

Εκτός από το Sumar και το Vox, το ισπανικό Podemos και το πορτογαλικό περιβαλλοντικό κόμμα Livre έχουν επίσης ζητήσει από την Ισπανία και την Πορτογαλία να φιλοξενήσουν το Μουντιάλ χωρίς τη συμμετοχή του Μαρόκου.

Το 2023, η FIFA ανέθεσε τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 στην κοινή υποψηφιότητα Ισπανίας, Πορτογαλίας και Μαρόκου.

Αγώνες προβλέπεται να διεξαχθούν σε γήπεδα όπως το Σαντιάγο Μπερναμπέου στη Μαδρίτη, το Εστάδιο ντα Λουζ στη Λισαβόνα και σε νέο στάδιο στην Καζαμπλάνκα, το οποίο οι μαροκινές αρχές αναφέρουν ότι θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο.

Διάψευση της FIFA για τον τελικό

Το θέμα των μελλοντικών πόλεων φιλοξενίας επανήλθε στο προσκήνιο και μετά από δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, φέρεται να προσέφερε σε Μαροκινούς αξιωματούχους το δικαίωμα να φιλοξενήσουν τον τελικό της διοργάνωσης, με αντάλλαγμα δήλωση στήριξης από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Η FIFA διέψευσε το δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι ο Ινφαντίνο δεν έχει αναλάβει τέτοια δέσμευση.

Η συζήτηση για τη συνδιοργάνωση του Μουντιάλ 2030 έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ισπανίας – Μαρόκου, μετά τα γεγονότα στη Θέουτα και τις κατηγορίες που διατυπώνονται στη Μαδρίτη για πιθανή χρήση του μεταναστευτικού ως μέσου πίεσης.