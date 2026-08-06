Σοκ και έντονη ανησυχία προκαλούν τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων για τη Ζάκυνθο. Μέσα σε διάστημα μόλις είκοσι ημερών, από τις 15 Ιουνίου έως σήμερα, οκτώ τουρίστριες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού καταγγέλλοντας ότι έπεσαν θύματα βιασμού.



Η σύγκριση με τα δεδομένα της αντίστοιχης περσινής περιόδου αποτυπώνει το μέγεθος της έξαρσης του φαινομένου, καθώς πέρυσι είχαν καταγραφεί μόλις δύο ανάλογα περιστατικά. Για κάθε μία από τις νέες υποθέσεις ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά και νομικά πρωτόκολλα, ενώ ενημερώθηκαν η Αστυνομία και οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τα θύματα υποβλήθηκαν σε όλες τις απαραίτητες γυναικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Ανάμεσα στα περιστατικά που προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση περιλαμβάνεται η υπόθεση μιας Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη από τη σεξουαλική κακοποίηση.

Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ αναδεικνύει την πρωτοφανή πιεστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Νοσοκομείο Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά σε καθεστώς διαρκούς εφημερίας. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, η καθημερινή επιβάρυνση του ιδρύματος συγκρίνεται με εκείνη των μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας, τα οποία υποδέχονται από 800 έως 1.000 ασθενείς ανά εφημερία, αλλά εφημερεύουν μία φορά κάθε τέσσερις ημέρες.

Η αύξηση των περιστατικών βίας θέτει σε επιφυλακή τις αρχές, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης και των υγειονομικών δομών στο νησί.