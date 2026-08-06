Οι υψηλές οργανικές επιδόσεις της CrediaBank όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τραπεζας, συνεχίστηκαν στο Α’ Εξάμηνο 2026 σε σειρά από μεγέθη όπως τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη, οι νέες εκταμιεύσεις, η ρευστότητα, οι καταθέσεις και η βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.

Tα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του Α΄ Εξαμήνου 2026:

Η καθαρή πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή και διαμορφώθηκε στα 841 εκατ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2026, αυξημένη κατά 55% σε ετήσια βάση. Οι νέες εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό στα 2 δισ. ευρώ, +26% σε ετήσια βάση.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων κινήθηκαν επίσης σε νέα επίπεδα ρεκόρ στα 53,6 εκατ. ευρώ, +45% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν (+368%) σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 23 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 98,2 εκατ. ευρώ, +26% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 22,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα (Cost Income Ratio) συνέχισε να βελτιώνεται τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση από 66,6% το Α’ Εξάμηνο πέρυσι, σε 58,9% φέτος στο Α’ Εξάμηνο, και σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα 57,3% το Β’ Τρίμηνο, παρά τα αυξημένα εμπροσθοβαρή κόστη που αφορούν την ενοποίηση και διαχείριση της, υπό εποπτική έγκριση, εξαγοράς της Μάλτας και παρά τον πληθωρισμό.

Οι καταθέσεις του ομίλου ανήλθαν σχεδόν σε 7,6 δισ. ευρώ, με αύξηση 16% σε ετήσια βάση – ρυθμός αύξησης σχεδόν διπλάσιος από τον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο (9%).

Ο δείκτης ΜΕΑ (Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων) διαμορφώθηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2,4%, παρά τη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων στο Α’ Εξάμηνο.

O δείκτης CET1 στο Α’ Εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 15,5% σε επίπεδα παραπλήσια των συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ σε pro-forma επίπεδο μετά την ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings διαμορφώνεται σε 16,7%.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2026, η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της CrediaBank, που ενισχύει τη θέση της στην αγορά και μετατρέπει τις στρατηγικές της επιλογές σε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα και αξία, ακόμη και σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας. Προχωράμε με συνέπεια, ευθύνη και αυτοπεποίθηση τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μας: Ενίσχυση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και βελτίωση της κερδοφορίας μας, προετοιμασία της εισόδου μας στην αγορά της Μάλτας, επένδυση σε τεχνολογία και υποδομές προκειμένου να θεμελιώσουμε το μέλλον της Τράπεζας και στρατηγικές συνέργειες και εξαγορές που συμπληρώνουν το προϊοντικό μας αποτύπωμα και εδραιώνουν τη συνολική σχέση μας με τον πελάτη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη χρηματοδότηση της υγιούς οικονομίας, στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας και τους μετόχους μας, αλλά και όλους τους ανθρώπους μας που στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας καθημερινά».

Παράλληλα, με τα νέα ρεκόρ επιδόσεων, η CrediaBank προχώρησε σε σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις το Α’ Εξάμηνο του 2026: