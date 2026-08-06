Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη χώρα, διεύρυνε τη διαφορά της από τους συντηρητικούς του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος παραμένει αντιδημοφιλής, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Με βάση την έρευνα του ινστιτούτου Infratest dimap που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον ραδιοτηλεοπτικό όμιλο ARD, η AfD, η οποία πέτυχε ιστορικό ποσοστό 20,8% στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τον Φεβρουάριο του 2025, αυξάνει τα ποσοστά της, φτάνοντας το 28% στην πρόθεση ψήφου, το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πετύχει ποτέ σε αυτό το «βαρόμετρο». Προηγείται έτσι με επτά μονάδες από το συντηρητικό μπλοκ Χριστιανοδημοκρατών-Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU) που συγκεντρώνει ποσοστό 21%, χάνοντας μία μονάδα και προσεγγίζοντας το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το «βαρόμετρο», σύμφωνα με το ΑΠΕ

Ακολουθούν οι Οικολόγοι (15%), μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες (12%), τους συμμάχους του Μερτς στην κυβέρνηση, και τη ριζοσπαστική Αριστερά (11%).

Για το βαρόμετρο αυτό η Infratest dimap ρώτησε 1.300 πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γερμανία.

Δύο άλλες δημοσκοπήσεις, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη, έδωσαν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα και το ίδιο προβάδισμα της ακροδεξιάς επί της δεξιάς.

Η τάση αυτή φαίνεται ότι ενισχύεται, ένα μήνα πριν από τις τρεις περιφερειακές εκλογές, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, το εκλογικό προπύργιο της AfD.

Ο Μερτς, έπειτα από 15 μήνες στην εξουσία, παραμένει αντιδημοφιλής: μόνο το 14% των ερωτηθέντων δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο του (αύξηση μίας μονάδας) ενώ το 84% όχι. Ικανοποιημένο από την κυβέρνηση συνολικά δηλώνει μόνο το 13% των Γερμανών.