Το Ισραήλ αρνήθηκε να προσδιορίσει νέες ζώνες στον νότιο Λίβανο όπου θα αποσυρθεί ο στρατός του, μέχρι να «επαληθευτεί» ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου ελέγχουν αποτελεσματικά τους δύο πρώτους τομείς, ανέφερε απόψε μια πηγή της λιβανέζικης προεδρίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σήμερα ολοκληρώθηκε ο έβδομος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ που φιλοξενήθηκαν στη Ρώμη, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε «θετικές» τις συνομιλίες, λέγοντας ότι οι δύο πλευρές είναι πλέον «πολύ πιο κοντά» στην επέκταση της διαδικασίας της λεγόμενης «πιλοτικής ζώνης».

Το Ισραήλ δεν αντέδρασε αμέσως στα σχόλια της λιβανέζικης προεδρίας.

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν οι δύο χώρες στα τέλη Ιουνίου προβλέπει την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού σε «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο, από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα αφοπλιστεί η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Τηρώντας αυτή τη συμφωνία, ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε στις 21 Ιουλίου να αναπτύσσεται στο Ζαουτάρ Αλ Γαρμπίγια, ένα χωριό τα περίχωρα του οποίου ελέγχονταν από τους Ισραηλινούς. Αυτή είναι η μία από τις δύο «πιλοτικές ζώνες» που συμφωνήθηκαν. Στη δεύτερη, ο λιβανέζικος στρατός ενίσχυσε την παρουσία του.

Η πηγή της προεδρίας είπε ότι ο Λίβανος θέλει να αναπτυχθεί ο στρατός του και σε νέες ζώνες, ωστόσο η ισραηλινή πλευρά επιμένει να επαληθευτεί προηγουμένως η εφαρμογή της συμφωνίας στις δύο πρώτες ζώνες.

Παράλληλα με τις συνομιλίες στη Ρώμη, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στον νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι στόχευε υποδομές της Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για τον θάνατο δύο στρατιωτών του.

Οι αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ συζήτησαν επίσης στη Ρώμη τον κατάλογο των χωρών που θα μπορούσαν να «επιβλέπουν» την εφαρμογή της συμφωνίας. Σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, έχουν συμφωνήσει επ’ αυτού και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η Χεζμπολάχ, που έσυρε τον Λίβανο σε νέο πόλεμο με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να καταθέσει τα όπλα.