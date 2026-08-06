Βαρύ πένθος επικρατεί στην Εύβοια μετά την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο 37χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος διατηρούσε κατάστημα εστίασης στην περιοχή, έδινε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.



Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου στην περιοχή Κοχύλι κοντά στη Λίμνη. Ο αναβάτης κινούνταν με τη μηχανή του όταν ένα αγριογούρουνο πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο.



Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 37χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα. Διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η εσπευσμένη μεταφορά του στην Αθήνα.

Η εξόδιος ακολουθία του 37χρονου θα τελεστεί την Παρασκευή στις 17:30 στον ιερό ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Λίμνη.