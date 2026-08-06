Εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, απορρίπτουν τον ισχυρισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας ότι ο Διεθνής Υπολειμματικός Μηχανισμός για τα Ποινικά Δικαστήρια έπαψε να υφίσταται την 1η Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει του καταστατικού του και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σε κοινή επιστολή, με ημερομηνία 28 Ιουλίου, προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι του Μπαχρέιν, της Κολομβίας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετονίας, του Παναμά, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρονται στις επιστολές της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 2ας και της 21ης Ιουλίου, στις οποίες υποστηρίζεται ότι ο Μηχανισμός έπαψε να υφίσταται την 1η Ιουλίου.

«Η ανάλυση που περιέχεται στις επιστολές αυτές και τα συμπεράσματά τους είναι εσφαλμένα», αναφέρουν οι εννέα χώρες.

Επικαλούνται την παράγραφο 17 του ψηφίσματος 1966 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία, όπως σημειώνουν, προβλέπει με σαφήνεια ότι ο Μηχανισμός συνεχίζει να λειτουργεί για περιόδους δύο ετών μετά από κάθε επανεξέταση του έργου του από το Συμβούλιο Ασφαλείας, «εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά».

Σύμφωνα με την επιστολή, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα μέλη του συζητούσαν επί μήνες την πρόοδο του έργου του Μηχανισμού, ενώ πραγματοποιήθηκε επανεξέταση βάσει του αναγκαίου υλικού και σύμφωνα με την πάγια πρακτική του Συμβουλίου.

«Η απουσία συναινετικής κατάληξης αυτής της επανεξέτασης δεν αναιρεί το γεγονός ότι η επανεξέταση πραγματοποιήθηκε», αναφέρουν.

Οι εννέα χώρες επισημαίνουν ακόμη ότι, μολονότι είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν κατόρθωσε να υιοθετήσει ψήφισμα, η υιοθέτησή του δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας του Μηχανισμού βάσει του ψηφίσματος 1966 (2010).

«Το Συμβούλιο δεν έλαβε θετική απόφαση για το κλείσιμο του Μηχανισμού και, ως εκ τούτου, αυτός εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό του και τα ισχύοντα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας», τονίζουν.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι αυτή είναι και η θέση της Γραμματείας του ΟΗΕ, όπως διευκρινίστηκε στην επιστολή του Γενικού Γραμματέα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, με ημερομηνία 1η Ιουλίου 2026.

Με την ίδια επιστολή, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο για τον επαναδιορισμό των δικαστών του Μηχανισμού και της δικαστού Γκάτι Σαντάνα ως Προέδρου του Μηχανισμού.

Οι εννέα χώρες υπογραμμίζουν επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει σημαντική ευθύνη να λάβει εντός του έτους τις αναγκαίες αποφάσεις για την επίτευξη «σημαντικής εξοικονόμησης κόστους» και την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Μεταξύ των ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν περιλαμβάνονται το κλείσιμο των δύο μεγάλων εγκαταστάσεων του Μηχανισμού, η μεταφορά των αρχείων του, καθώς και η μεταφορά και ο τερματισμός σειράς άλλων λειτουργιών.

«Παραμένουμε έτοιμοι να συμμετάσχουμε στις διαβουλεύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικές και υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις, χωρίς να υπονομευθεί η σημαντική παρακαταθήκη της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που αποδίδεται στον Μηχανισμό και στους θεσμούς που προηγήθηκαν αυτού», αναφέρουν.

Η εν λόγω επιστολή κυκλοφόρησε ως έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας με τον κωδικό S/2026/629.