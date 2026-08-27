Επισημοποιήθηκε η παραχώρηση του Αχμέντ Τουμπά απ’ τον Παναθηναϊκό στη Χάβρη με μορφή δανεισμού για την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Μετά τον Τόνι Βιλένα, ο οποίος αποχώρησε την Τετάρτη (26/8) για τη Βίλεμ, επιστρέφοντας μετά από χρόνια στο ολλανδικό πρωτάθλημα, ακόμη ένας παίκτης που ήταν εκτός της πρώτης γραμμής του ροτέισον αποχώρησε απ’ τους «πράσινους».

Και πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Τάσο Μπακασέτα και τον Μίλος Πάντοβιτς, οι οποίοι επίσης δεν υπολογίζονται κι αναμένεται να αποχωρήσουν απ’ τους «πράσινους» τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η λιτή ανακοίνωση των «πράσινων»: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Αχμέντ Τουμπά στη Χάβρη. Ο Αλγερινός αμυντικός θα παραμείνει στη γαλλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027».