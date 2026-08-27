Η αναζήτηση του ηθοποιού που θα φορέσει το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ στη μετά Ντάνιελ Κρεγκ εποχή συνεχίζεται, με νέα ονόματα να μπαίνουν διαρκώς στη λίστα των υποψηφίων.

Ανάμεσά τους βρίσκεται πλέον και ένας λιγότερο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της διευθύντριας κάστινγκ, Νίνα Γκολντ. Ο Τζακ Μπάρτον εμφανίζεται ως το νέο «φαβορί-έκπληξη» για τον εμβληματικό ρόλο, σε μια επιλογή που, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτούσε μια διαφορετική κατεύθυνση για τον επόμενο 007.

Ο Μπάρτον, με μια μικρή εμφάνιση στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, έχει καταγράψει παρουσία κυρίως στη βρετανική τηλεόραση, με συμμετοχές στις σειρές «SAS: Rogue Heroes» του Στίβεν Νάιτ και «Heartstopper» στο Netflix.

Στον αντίποδα βρίσκονται υποψήφιοι με πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχυρότερη παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Η λίστα περιλαμβάνει τους Τζακ Λάουντεν, Κάλουμ Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Πολ Μέσκαλ και Χάρις Ντίκινσον.

Παράλληλα, δημοσίευμα του World of Reel αναφέρει ότι η τελική τριάδα ενδέχεται να απαρτίζεται από τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Ο’Κόνελ και έναν τρίτο υποψήφιο, που προς το παρόν, παραμένει άγνωστος.

Τα δοκιμαστικά για την τελική επιλογή είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον επόμενο πράκτορα 007 αναμένεται να γίνει πριν από το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Page Six.