Αύξηση κατά 240 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 992 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπο τους να διαμορφωθεί στα 156,385 δισ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος μειώθηκε στο 3,9% από 4,3% τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως μείωση κατά 2, 254 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 7.581 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 23,1% από 23% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ( MXE) μειώθηκαν κατά 2,443 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 7,818 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 190 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 237 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 2,013 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 8,573 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 8,9% από 9,3% τον προηγούμενο μήνα.

Επίσης, μείωση κατά 175 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 181 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,7% από -1,7% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων θετική κατά 41 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούλιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 257 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2026, ήταν αρνητική κατά 2,52 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,983 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 8,9% από 10,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 9,1% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1,795 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,235 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 7,1% από 13,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 757 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 748 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 6,8% από 7,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 2,593 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,287 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη Γενική Κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2026, ήταν αρνητική κατά 1,367 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 213 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε στο -2,0% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.