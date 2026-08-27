Η νέα σεζόν αρχίζει με τον χειρότερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, καθώς έμεινε εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο μετά την ήττα του με 3-2 από τη Μπραν για τα play off του Europa Conference League, στη ρεβάνς του 2-2 της Τούμπας.

«Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε με καρδιά», έλεγε στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα ο Αλέσιο Λίσι, αλλά το γεγονός ότι η πρώτη τελική προσπάθεια της ομάδας του ήρθε στο 17ο λεπτό, με το συρτό σουτ του Λουσέ που έφυγε άουτ, δείχνει ότι δεν μπήκε και τόσο καλά στο ματς.

Οι γηπεδούχοι πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα, έδειξαν τη διάθεσή τους να πιέσουν και στο 21′ θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ με την προβολή του Σόλτβεντ αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, για να παραμείνει το 0-0.

Με τον «δικέφαλο του βορρά» να μην μπορεί να κάνει κάτι καλό επιθετικά, οι Νορβηγοί ήλεγχαν την κατάσταση, απείλησαν στο 41′ με το σουτ του Σόλντβεντ που απέκρουσε ο Παβλένκα και τελικά άνοιξε το σκορ στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 45’+3′ οι γηπεδούχοι εκτέλεσαν κόρνερ, ο Χολμ νίκησε στον αέρα τον Χατζηδιάκο παίρνοντας την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0, λόγω και της κακής αντίδρασης του Παβλένκα.

Το φινάλε του πρώτου μέρους ήταν κακό για τον ΠΑΟΚ και το ξεκίνημα του δεύτερου ήταν χειρότερο, καθώς στο 56′ οι Νορβηγοί συνεργάστηκαν πολύ ωραία και ο Ίνγκασον με πλασέ εντός περιοχής, το οποίο κόντραρε στον Γιαννούλη, έκανε το 2-0.

Εκείνη τη στιγμή τα πράγματα έδειχναν και ήταν πολύ δύσκολα για τους «ασπρόμαυρους», η αντίδρασή τους όμως ήταν εξαιρετική. Ο Λίσι έριξε στο ματς με τον Πέλκα και αυτός έκανε αμέσως τη διαφορά, καθώς στο 60′ σκόραρε αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και στο 63′ έδωσε ωραία κάθετη για τον Εντιαγέ, ο οποίος με άψογο τελείωμα μείωσε σε 2-1.

Ο «δικέφαλος του βορρά» το πίστευε ξανά και αμέσως μετά, στο 67′, το πίστεψε ακόμη περισσότερο: Σέντρα του Τέιλορ από αριστερά, ο Χατσίδης κατέβασε με το κεφάλι και ο Ζαφείρης με σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-2!

Ο ΠΑΟΚ πατούσε πλέον καλύτερα, είχε την ψυχολογία με το μέρος του και στο 76′ πίστεψε ότι έκανε την ανατροπή με το γκολ του Ζαφείρη, αυτό όμως δεν μέτρησε καθώς υπήρχε οφσάιντ και το σκορ παρέμεινε 2-2. Όχι για πολύ όμως…

Στο 83′ το άτσαλο μαρκάρισμα του Γιαννούλη είχε ως συνέπεια ο διαιτητής να δείξει το σημείο του πέναλτι και με την απόφαση να επιβεβαιώνεται μετά την εξέταση του VAR ο Κάστρο ανέλαβε την εκτέλεση στο 86′ και έγραψε το 3-2, δίνοντας την πρόκριση στη Μπραν και αφήνοντας εκτός Ευρώπης από Αύγουστο μήνα τον «δικέφαλο του βορρά»…

Μπραν (Έιρικ Χόρνελαντ): Ντίνγκενλαντ, Σόλτβελτ (69’ Ντράγκσνες), Ντε Ρέβε, Πέντερσεν, Πάλεσεν, Κνούντσεν, Σόρενσεν, Γκούντμουνσον (80’ Βάσμπεργκ), Έρικσεν, Κάστρο, Ίνγκασον (80’ Μάτισεν), Χολμ.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία (57’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Λουσέ (76’ Μπάμπα), Χατσίδης (80’ Τάισον), Σορετίρε (57’ Πέλκας), Εντιαγέ (80’ Μύθου).