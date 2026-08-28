Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα τον αγαπημένο τραγουδιστή, Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών. Τραγικές φιγούρες η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Πετράκη, και η κόρη τους, Ριάνα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία είχε προγραμματιστεί για τις 12:00, ενώ ακολούθησε η ταφή στο Γ΄ Νεκροταφείο, σε στενό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του τραγουδιστή.

Η κηδεία έγινε με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στον οποίο ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, λίγο μετά την άφιξή του στην εκκλησία εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του καλού του φίλου: «Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν έχω καταλάβει ότι έχω έρθει για να χαιρετήσω τον Δημήτρη. Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Δεν έχω να πω πολλά. Όλοι τον ξέρουμε τον Δημητράκη μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, βαθιά λυπημένος και δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα».

Συντετριμμένος εμφανίστηκε ο επί χρόνια στενός του συνεργάτης και μουσικός, Νίκος Γαλατιανός, περιγράφοντας μια κοινή πορεία που ξεκίνησε από τη στρατιωτική τους θητεία και κράτησε μια ολόκληρη ζωή. «Ήμασταν μαζί από φαντάροι. Κάναμε όνειρα παρέα τα οποία τα πραγματοποιήσαμε. Έζησα όλη την καριέρα μαζί του, το εξωτερικό, τα γεμάτα στάδια», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η σχέση τους ξεπερνούσε τα όρια της δουλειάς και ήταν αμιγώς οικογενειακή.

Φανερά φορτισμένος, δυσκολεύτηκε να μιλήσει για εκείνον σε παρελθόντα χρόνο:

«Μου έρχεται δύσκολο το “ήταν”. Για μένα είναι. Ένα φοβερό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος και γνήσιος Έλληνας καλλιτέχνης. Τίμησε το ελληνικό τραγούδι και το όνομα του πατέρα του. Για μένα ο Δημήτρης είναι αδερφός μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό του ταξίδι και καλή αντάμωση», σημείωσε κλείνοντας με σπασμένη φωνή.

Στο σπουδαίο ήθος του εκλιπόντος αλλά και στην αγάπη που έτρεφαν όλοι οι συνάδελφοί του προς το πρόσωπό του στάθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, Κώστας Σκόνδρας.

«Ήταν ένα από τα σπουδαία παιδιά του χώρου μας. Τον αγαπούσαν όλοι οι συνάδελφοι κατά γενική ομολογία. Είχαμε φιλική σχέση, είχαμε βρεθεί πολλές φορές και με τον πατέρα του. Λυπήθηκα πάρα πολύ» ανέφερε, ενώ αποκάλυψε και τις ενέργειες στήριξης που επιχειρούσε το σωματείο: «Φροντίζαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος για να του βγάλουμε κάποια σύνταξη, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε. Εύχομαι στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του να είναι καλά και να τον θυμούνται».

«Τραγουδήσαμε μαζί λίγες μέρες πριν μπει στο νοσοκομείο»

Την τεράστια απώλεια για τα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος και μέλος του συγκροτήματος «Τα Παιδιά από την Πάτρα», Λάμπρος Καρελάς, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη όταν ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του.

«Λίγες μέρες πριν πάθει ό,τι έπαθε και μπει στο νοσοκομείο, είχε έρθει στον χώρο που δουλεύω στο Μοσχάτο και τραγουδήσαμε μαζί. Έπαθα σοκ όταν το έμαθα», εξομολογήθηκε. Καταλήγοντας, σημείωσε: «Είναι τεράστια η απώλεια, πρώτα από όλα γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πραγματικά άφησε το στίγμα του στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Ελλάδας».

Δείτε φωτογραφίες:

Γρηγόρης Μπιθικώτσης Στέλιος Διονυσίου Νίκος Βουρλιώτης Διονύσης Σχοινάς Φοίβος Χάρης Βαρθακούρης Ο Χάρης Βαρθακούρης με τη σύζυγό του, Αντελίνα Τρύφωνας Σαμαράς και Νίκος Κοκλώνης

Ο γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024, μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Δεν τα κατάφερε, όμως, ύστερα από γενναία μάχη δύο ετών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές, όπως είναι η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Διαδόσεις» κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου του 1994 από την Eros Music, σε μουσική και στίχους του Φοίβου, φτάνοντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο κι έγινε χρυσός.