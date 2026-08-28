Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή τη στάση του κόμματος στην εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Η ΝΔ κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για αντιφάσεις και ζητεί σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζει στις ψηφοφορίες για τις θέσεις του προεδρείου της Βουλής.

Όπως σημειώνει η κα Σδούκου, ο κ. Τσουκαλάς επιχείρησε να δικαιολογήσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να υπερψηφίσει την κα Ακρίτα, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα «παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ παρέλειψε να αναφέρει πως, όπως υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν ο κ. Χουρδάκης είχε προταθεί από την Πλεύση Ελευθερίας για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, οι 24 από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν τον είχαν υπερψηφίσει.

Κατά την κα Σδούκου, το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό περί πάγιας στήριξης των προτάσεων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το Προεδρείο της Βουλής.

«Είτε λοιπόν πήραν έναν ακροδεξιό στις τάξεις τους, κάτι που προφανώς δεν ισχύει με βάση τα γεγονότα, είτε ο κ. Τσουκαλάς λέει ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Σδούκου.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, θέτοντας το ερώτημα: «Ακροδεξιοί ή ψεύτες;».