Με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και αήθη επιθετική ρητορική σχολίασε η τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, στον απόηχο και των απειλών από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε άρθρο με τίτλο που χρησιμοποιεί το παρατσούκλι «Μητσό» (αν και σημαίνει «μούτσος», εδώ χρησιμοποιείται ως υποκοριστικό του ονόματος Μητσοτάκης στα τουρκικά, με υποτιμητική χρήση), η εφημερίδα επιτίθεται με αισχρό τρόπο, προσωπικά, στον Έλληνα πρωθυπουργό, γράφοντας:

«Ο Μητσό ξαφνικά ενθουσιάστηκε και ξεσηκώθηκε. Άρχισε να μιλά σαν νταής που βγαίνει αργά τη νύχτα από την ταβέρνα του Γιώργου και περπατά παραπατώντας στον δρόμο φωνάζοντας “εϊτ”».

Η Yeni Şafak αναφέρεται στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12 μίλια» και σχολιάζει:

«Έτσι είναι, πράγματι κρυμμένο. Τόσο καλά κρυμμένο που δεν μπορούν να το βρουν ούτε ψάχνοντας. Και αν κατά τύχη το βρουν, είναι βέβαιο ότι θα βρουν και τον μπελά τους».

Η αναφορά αυτή αποτελεί έμμεση επίκληση της πάγιας τουρκικής θέσης ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο αποτελεί «αιτία πολέμου» (casus belli), απόφαση που έχει υιοθετήσει η τουρκική Εθνοσυνέλευση από το 1995.

Στο ίδιο άρθρο, η τουρκική εφημερίδα κατηγορεί την Αθήνα για στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και υποστηρίζει ότι η Τουρκία «δεν αντιδρά άμεσα λόγω της υπομονής της».

«Ο “Μητσό”, όμως, αξιολογεί λάθος την υπομονή μας», αναφέρει χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας και τη δήλωση ότι «η Ελλάδα δεν θα ζητήσει άδεια από κανέναν για το πώς θα εξοπλίζεται».

Η Yeni Şafak επικαλείται επίσης τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, υποστηρίζοντας ότι προβλέπει καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης για συγκεκριμένα ελληνικά νησιά, θέση που η Αθήνα απορρίπτει επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο και τις μεταγενέστερες εξελίξεις ασφαλείας στην περιοχή.

Στο τέλος του άρθρου, η τουρκική εφημερίδα συνδέει τις δηλώσεις με την ελληνική συνεργασία με το Ισραήλ και το πρόγραμμα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», γράφοντας: «Μην εμπιστεύεσαι υπερβολικά την Ασπίδα του Αχιλλέα επειδή σε ενθάρρυνε το Ισραήλ. Εμείς γνωρίζουμε το αδύναμο σημείο του Αχιλλέα».

Το δημοσίευμα της Yeni Şafak εντάσσεται στο πλαίσιο της σκληρής ρητορικής που συχνά υιοθετούν φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης στα ελληνοτουρκικά, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως τα χωρικά ύδατα, η στρατιωτικοποίηση των νησιών και η αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ.