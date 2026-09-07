Στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης έχουν βρεθεί οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2026, με τηλεοπτικά δίκτυα και φιλοκυβερνητικές εφημερίδες να επαναφέρουν με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους το τουρκικό casus belli του 1995.

Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη προβλήθηκαν εκτενώς στην Τουρκία, με αρκετούς σχολιαστές να παρουσιάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο όχι απλώς ως σημείο ελληνοτουρκικής διαφωνίας, αλλά ως κίνηση που, σύμφωνα με την πάγια τουρκική θέση, θα μπορούσε να θεωρηθεί «αιτία πολέμου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, διευκρινίζοντας ότι η Αθήνα θα αποφασίσει «όποτε και όπως κρίνει» ότι υπάρχει η κατάλληλη συγκυρία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η μοναδική διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει προς επίλυση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Διακήρυξη των Αθηνών παραμένει σε ισχύ και ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν ανοιχτοί, παρά τις σοβαρές διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

A Haber: «Η Ελλάδα κηρύσσει πόλεμο στην Τουρκία;»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσίαση του θέματος από το φιλοκυβερνητικό A Haber, το οποίο έθεσε στον τίτλο του το ερώτημα: «Η Ελλάδα, λέγοντας 12 μίλια, κηρύσσει πόλεμο στην Τουρκία;». Το δίκτυο υποστήριξε ότι οι δηλώσεις Μητσοτάκη επαναφέρουν μία από τις πιο κρίσιμες εστίες έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στο A Haber, ο στρατιωτικός αναλυτής Κεμάλ Ολτσάρ υποστήριξε ότι ενδεχόμενη ελληνική επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα θεωρούνταν, με βάση την τουρκική προσέγγιση, εφαρμογή της περίφημης απόφασης της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 περί casus belli.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η απόφαση εκείνη εξακολουθεί να ισχύει και παρουσίασε το σενάριο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων ως εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρατιωτική αντίδραση της Τουρκίας. Πρόκειται, πάντως, για τοποθέτηση αναλυτή και όχι για νέα επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης.

Στην ίδια εκπομπή, ο Ολτσάρ προχώρησε ακόμη περισσότερο, περιγράφοντας θεωρητικά στρατιωτικά σενάρια για το Αιγαίο και υποστηρίζοντας ότι τουρκικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν σε περίπτωση ελληνικής επέκτασης.

Το A Haber επανέφερε επίσης το τουρκικό επιχείρημα ότι τα 12 μίλια θα άλλαζαν δραματικά την κατανομή των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσίασε το τουρκικό δίκτυο, η ελληνική κυριαρχία στη θάλασσα θα αυξανόταν σημαντικά, ενώ οι περιοχές ανοικτής θάλασσας θα περιορίζονταν. Οι υπολογισμοί αυτοί παρουσιάζονται από το τουρκικό μέσο στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας της Άγκυρας κατά της ελληνικής επέκτασης.

CNN Türk: «Η Τουρκία δεν αστειεύεται»

Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε και το CNN Türk, το οποίο παρουσίασε τη δήλωση Μητσοτάκη ως πρόθεση της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια.

Τούρκοι αναλυτές που συμμετείχαν στη συζήτηση επανέφεραν με ένταση το casus belli, με τον στρατιωτικό αναλυτή Τζοσκούν Μπασμπούγ να δηλώνει ότι η θέση της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη και να υποστηρίζει ότι «η Τουρκία δεν αστειεύεται καθόλου σε αυτό το θέμα».

Η συζήτηση στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα κινείται έτσι σε σαφώς πιο οξείς τόνους από εκείνους που χρησιμοποιούνται επισήμως στις ελληνοτουρκικές επαφές, αναδεικνύοντας ξανά το χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από το εύρος των χωρικών υδάτων.

Haber Global: Από τα 12 μίλια μέχρι σενάρια «πολέμου»

Ακόμη πιο δραματικές ήταν ορισμένες αναλύσεις στο Haber Global, όπου η συζήτηση δεν περιορίστηκε στα 12 ναυτικά μίλια.

Το τουρκικό δίκτυο στάθηκε και στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ενός διεθνούς περιβάλλοντος που γίνεται ολοένα πιο ασταθές, καθώς και στην ανάγκη η Ελλάδα να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Ο αναλυτής Διεθνών Σχέσεων Ουγούρ Οζγκιοκέρ ερμήνευσε τις δηλώσεις αυτές ως προειδοποίηση ότι πλησιάζει μια ελληνοτουρκική σύγκρουση, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίξει ότι «ο πόλεμος με την Τουρκία πλησιάζει».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αποτελεί επίσημη τουρκική θέση αλλά προσωπική ερμηνεία του αναλυτή. Είναι, ωστόσο, χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο μέρος του τουρκικού τηλεοπτικού λόγου επιχειρεί να συνδέσει τις ελληνικές κινήσεις στο Αιγαίο με ένα ευρύτερο σενάριο αντιπαράθεσης.

Στο κάδρο και η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Στα τουρκικά μέσα επανέρχεται παράλληλα η αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και τηλεοπτικά δίκτυα παρουσιάζουν συχνά τις ελληνικές εξοπλιστικές συμφωνίες και τις συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού της τουρκικής επιρροής.

Χαρακτηριστική είναι και σημερινή αρθρογραφία στο A Haber, στην οποία οι συμφωνίες Αθήνας – Τελ Αβίβ παρουσιάζονται μέσα από το πρίσμα του ανταγωνισμού με την Τουρκία και συνδέονται με την ενίσχυση των ελληνικών συστημάτων αεράμυνας.

Παρόμοια επιχειρήματα είχαν αναπτυχθεί και στη Yeni Safak, η οποία ήδη από προηγούμενες φάσεις της ελληνοτουρκικής έντασης συνέδεε το ζήτημα των 12 μιλίων με την ελληνική αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ και με όσα η Άγκυρα χαρακτηρίζει «κόκκινες γραμμές» στο Αιγαίο.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται και με τις πρόσφατες αναφορές της Yeni Safak σχετικά με την επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα, όπου η εφημερίδα υποστήριξε ότι ο Τούρκος αξιωματούχος μετέφερε μήνυμα πως η Άγκυρα δεν θα αποδεχθεί «τετελεσμένα» στο Αιγαίο ούτε μεταβολή του status quo μέσω της στρατιωτικής παρουσίας στα ελληνικά νησιά.

Η Αθήνα επιμένει ότι δεν επιθυμεί ένταση με την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να απεμπολήσει κυριαρχικά δικαιώματα.