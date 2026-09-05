«Να πάμε στο Δικαστήριο και να μας δώσει το Δικαστήριο την ετυμηγορία του σχετικά με τη μία διαφορά την οποία έχουμε, που είναι η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας». Με αυτή τη σαφή τοποθέτηση ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επαναφέρει, σε συνέντευξή του στο Status FM, το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Αθήνα θεωρεί ότι μπορεί να κινηθεί μια ενδεχόμενη προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει με την Τουρκία το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, αλλά όχι ζητήματα που άπτονται της ελληνικής κυριαρχίας, όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και οι λεγόμενες «γκρίζες ζώνες».

«Έχω διατυπώσει επανειλημμένως μία πολύ βασική άποψη που είναι θεμελιώδης στη δική μου κοσμοθεωρία, αλλά νομίζω ότι απηχεί και τις απόψεις όλων εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι νοιάζονται πραγματικά για την πατρίδα, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε μία άκρη με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το βασικό μας πρόβλημα, το οποίο είναι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, είναι το μόνο ζήτημα το οποίο μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η ανάγκη επίλυσης του ζητήματος της οριοθέτησης συνδέεται και με τις εντάσεις που καταγράφονται διαχρονικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Γιατί πρέπει να βρούμε άκρη με αυτό; Διότι οποιεσδήποτε εντάσεις και κρίσεις από αυτές που βλέπετε, τα ερευνητικά, οι επικλήσεις ή δήθεν επικλήσεις για “Γαλάζια Πατρίδα”, για γκρίζες ζώνες, ερείδονται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει οριοθέτηση. Οριοθέτηση όμως μπορεί να υπάρξει μόνο βάσει κοινής απόφασης της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δεν μπορούμε μονομερώς να ζητήσουμε την οριοθέτηση».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε και στο γεγονός ότι η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Όπως σημείωσε, θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει συμφωνία για το ακριβές αντικείμενο που θα παραπεμφθεί στη διεθνή δικαιοδοσία.

«Από τη στιγμή λοιπόν που χρειάζεται να συμβεί αυτό και δεδομένου του γεγονότος ότι, όπως γνωρίζετε, η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε τι είναι αυτό το αντικείμενο, το οποίο φέρνουμε ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου. Δηλαδή, είναι προκριματικό ζήτημα για να φτάσουμε στο Δικαστήριο».

«Το Δικαστήριο δεν θα έρθει ποτέ να επιληφθεί σε οτιδήποτε. Θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα ερωτήματα», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης περιέγραψε με σαφήνεια τη διαφορά ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική προσέγγιση για μια ενδεχόμενη προσφυγή στη Χάγη.

«Η Ελλάδα λοιπόν λέει το εξής απλό: Να πάμε στο Δικαστήριο και να μας δώσει το Δικαστήριο την ετυμηγορία του σχετικά με τη μία διαφορά την οποία έχουμε, που είναι η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας».

«Η Τουρκία έρχεται και λέει κάτι διαφορετικό. Λέει ναι, πράγματι πρέπει να φέρουμε τη διαφορά στη διεθνή δικαιοδοσία, γιατί είναι σημαντικό το ζήτημα. Όμως μαζί με αυτό, πρέπει να έρθουν και άλλα ζητήματα τα οποία συνδέονται με αυτό, όπως είναι τα ζητήματα που αναφέρατε, της αποστρατιωτικοποίησης, των γκρίζων ζωνών κτλ.».

Για την Αθήνα, όμως, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

«Αυτά τα ζητήματα δεν θα έρθουν ποτέ ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, για τον εξής απλούστατο λόγο: διότι ανήκουν στην κυριαρχία της Ελλάδας. Εμείς συζητούμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία είναι ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό είναι το όριο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε».

«Δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε ποτέ την αμυντική θωράκιση». Αναφερόμενος στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης, ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την τουρκική ερμηνεία «απολύτως αυθαίρετη».

«Είναι πάρα πολύ απλά τα θέματα σε ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση, πρόκειται για μία απολύτως αυθαίρετη ερμηνεία, η οποία δεν έχει κανένα έρεισμα. Και τούτο διότι η δομή δυνάμεων της κάθε χώρας, συνιστά δικαίωμα κυρίαρχο, το οποίο δεν μπορεί να απομειωθεί».

Ο κ. Γεραπετρίτης επικαλέστηκε, παράλληλα, την πάγια νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και ανεξάρτητα από την ελληνική θέση για το καθεστώς των νησιών, η ύπαρξη άμεσου κινδύνου δικαιολογεί την αμυντική θωράκιση.

«Ανεξαρτήτως δε της ερμηνείας της εσφαλμένης την οποία αποδίδει η Τουρκία στο ζήτημα των νησιών, είναι προφανές ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, από τη στιγμή που υπάρχει άμεσος κίνδυνος – και λογίζεται ως άμεσος κίνδυνος και η γεωγραφική εγγύτητα με στράτευμα μεγάλης κλίμακας – είναι αυτονόητο κυρίαρχο δικαίωμα της κάθε χώρας να έχει δομή αμυντικών δυνάμεων».

Σαφές μήνυμα

«Αυτή την αμυντική θωράκιση – το επαναλαμβάνω γιατί είναι κρίσιμο – την αμυντική θωράκιση δεν πρόκειται να την απεμπολήσουμε ποτέ».

Ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψε παράλληλα ως «παντελώς εκτός νομικής πραγματικότητας» το επιχείρημα της Τουρκίας περί ανάγκης ονομαστικής απαρίθμησης των νησιών που περιήλθαν στην ελληνική κυριαρχία.

«Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο αναφέρεστε είναι το ζήτημα της Συνθήκης της Λωζάννης. Η Συνθήκη είναι πάρα πολύ σαφής. Δίνει στην κυριαρχία της Τουρκίας μόνο ό,τι βρίσκεται μέσα σε έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο, στα τρία μίλια, τα οποία βρίσκονται από τις ακτές. Οτιδήποτε έξω από αυτά δίδεται κατ’ απόλυτα αμάχητο τεκμήριο στην Ελλάδα».

«Άρα δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο νησί», πρόσθεσε.

Και συνέχισε:

«Όχι απλώς είναι έωλο αυτό το επιχείρημα της Τουρκίας, είναι παντελώς εκτός νομικής πραγματικότητας. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να υπάρξει απαρίθμηση των νησιών, των νησίδων, των βραχονησίδων, των βράχων».

Όπως εξήγησε, «κάθε συνθήκη έρχεται και ορίζει περιοριστικά τι παίρνει μία χώρα».

«Εδώ η Τουρκία έχει λάβει ό,τι βρίσκεται εντός τριών μιλίων, τώρα δεν θέλω να μπω σε μεγαλύτερη τεχνική ανάλυση. Οτιδήποτε κείται εκτός αυτού του πεδίου ανήκει κατά απόλυτο, αμάχητο τεκμήριο στην Ελλάδα. Άρα δεν χρειάζεται κανένας ονομαστικός κατάλογος».

«Οι συνθήκες που ορίζουν σύνορα δεν αλλάζουν ποτέ». Ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε, τέλος, και μια ευρύτερη νομική παράμετρο, υποστηρίζοντας ότι οι διεθνείς συνθήκες που καθορίζουν σύνορα δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή αναθεώρησης.

«Και να σας πω και το εξής για να το έχουμε μία και καλή στο μυαλό μας: Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την πάγια νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, διεθνείς συνθήκες οι οποίες ορίζουν σύνορα δεν αλλάζουν ποτέ. Δεν τροποποιούνται, δεν καταγγέλλονται, δεν αναθεωρούνται».

Έτσι, η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών οριοθετεί με τον πλέον σαφή τρόπο το πλαίσιο που θέτει η Αθήνα για τη Χάγη: διάλογος και διεθνής δικαιοδοσία για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, όχι για ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας.