Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησαν τον Δημήτρη Κόκοτα, συνεργάτες, φίλοι και συνάδελφοι, δίνοντας το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Βαρβάρα.

Συντετριμμένος εμφανίστηκε ο επί χρόνια στενός του συνεργάτης και μουσικός, Νίκος Γαλατιανός, περιγράφοντας μια κοινή πορεία που ξεκίνησε από τη στρατιωτική τους θητεία και κράτησε μια ολόκληρη ζωή.

«Ήμασταν μαζί από φαντάροι. Κάναμε όνειρα παρέα τα οποία τα πραγματοποιήσαμε. Έζησα όλη την καριέρα μαζί του, το εξωτερικό, τα γεμάτα στάδια», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η σχέση τους ξεπερνούσε τα όρια της δουλειάς και ήταν αμιγώς οικογενειακή.

Φανερά φορτισμένος, δυσκολεύτηκε να μιλήσει για εκείνον σε παρελθόντα χρόνο: «Μου έρχεται δύσκολο το “ήταν”. Για μένα είναι. Ένα φοβερό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος και γνήσιος Έλληνας καλλιτέχνης. Τίμησε το ελληνικό τραγούδι και το όνομα του πατέρα του. Για μένα ο Δημήτρης είναι αδερφός μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό του ταξίδι και καλή αντάμωση», σημείωσε κλείνοντας με σπασμένη φωνή.

Κ. Σκόνδρας: «Δεν προλάβαμε να του βγάλουμε σύνταξη»

Στο σπουδαίο ήθος του εκλιπόντος αλλά και στην αγάπη που έτρεφαν όλοι οι συνάδελφοί του προς το πρόσωπό του στάθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, Κώστας Σκόνδρας.

«Ήταν ένα από τα σπουδαία παιδιά του χώρου μας. Τον αγαπούσαν όλοι οι συνάδελφοι κατά γενική ομολογία. Είχαμε φιλική σχέση, είχαμε βρεθεί πολλές φορές και με τον πατέρα του. Λυπήθηκα πάρα πολύ», ανέφερε, ενώ αποκάλυψε και τις ενέργειες στήριξης που επιχειρούσε το σωματείο: «Φροντίζαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος για να του βγάλουμε κάποια σύνταξη, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε. Εύχομαι στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του να είναι καλά και να τον θυμούνται».

Λ. Καρελάς: «Τραγουδήσαμε μαζί λίγες μέρες πριν μπει στο νοσοκομείο»

Την τεράστια απώλεια για τα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος και μέλος του συγκροτήματος «Τα Παιδιά από την Πάτρα», Λάμπρος Καρελάς, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη όταν ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του.

«Λίγες μέρες πριν πάθει ό,τι έπαθε και μπει στο νοσοκομείο, είχε έρθει στον χώρο που δουλεύω στο Μοσχάτο και τραγουδήσαμε μαζί. Έπαθα σοκ όταν το έμαθα», εξομολογήθηκε. Καταλήγοντας, σημείωσε: «Είναι τεράστια η απώλεια, πρώτα απ’ όλα γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πραγματικά άφησε το στίγμα του στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Ελλάδας».